https://sputniknews.lat/20231109/hungria-considera-inoportuna-la-membresia-de-ucrania-en-la-ue-por-violacion-de-derechos-humanos-1145569683.html

Hungría considera "inoportuna" la membresía de Ucrania en la UE por violación de derechos humanos

Hungría considera "inoportuna" la membresía de Ucrania en la UE por violación de derechos humanos

Por el momento, Ucrania no ha cumplido las condiciones para ingresar en la UE y sigue teniendo problemas con los derechos de las minorías nacionales, indicó el... 09.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-09T15:12+0000

2023-11-09T15:12+0000

2023-11-09T15:12+0000

internacional

ucrania

comisión europea

peter szijjarto

🌍 europa

unión europea (ue)

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/1d/1133008636_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_1364ec8409e0be7f46b8648ecac7f721.jpg

El diplomático calificó de correcta la decisión de la Comisión Europea (CE) de que Kiev no había cumplido las condiciones para ingresar en la UE y destacó las continuas violaciones de los derechos de las minorías nacionales en Ucrania. Profundizando en la situación con las libertades en el Estado, Szijjarto señaló que las de expresión y de medios no se respetan y prestó atención en la ausencia de nuevas elecciones en el país. De acuerdo con Szijjarto, Budapest "no considera oportunos ningunos ulteriores pasos en relación con las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE". El canciller de Hungría propuso a la comunidad europea que se centre en el "debate estratégico" dentro de la UE respeto a su política hacia Kiev.El 8 de noviembre, la CE recomendó iniciar las conversaciones con Ucrania sobre la cuestión de su adhesión a la UE. La jefa de la CE, Ursula von der Leyen, declaró que el proceso depende de las reformas que el Estado tiene que realizar.Las relaciones entre Ucrania y Hungría se agravaron tras la aprobación en septiembre de 2017 de la ley ucraniana que limita el uso de las lenguas de las minorías étnicas. Las normativas obligan a impartir las asignaturas en ucraniano en todas las escuelas a partir del quinto de primaria. Hungría, Rumanía y otros países denunciaron que la normativa viola los derechos de las minorías. Según Szijjarto, Budapest no apoyará ningún avance significativo de Ucrania hacia la OTAN y la UE hasta que se restablezcan los derechos de los húngaros transcarpacianos.

https://sputniknews.lat/20231028/hungria-bloqueara-las-nuevas-sanciones-antirrusas-de-la-ue-si-apuntan-al-sector-de-energia-1145213903.html

ucrania

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, comisión europea, peter szijjarto, 🌍 europa, unión europea (ue), política