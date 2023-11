https://sputniknews.lat/20231109/israel-pide-aclaracion-a-medios-cuyos-periodistas-grabaron-golpe-de-hamas-el-7-de-octubre-1145581187.html

Israel pide aclaración a medios cuyos periodistas grabaron golpe de Hamás el 7 de octubre

Israel pide aclaración a medios cuyos periodistas grabaron golpe de Hamás el 7 de octubre

TEL AVIV (Sputnik) — El director de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO), Nitzan Chen, exigió a varios medios internacionales explicaciones sobre... 09.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-09T17:09+0000

2023-11-09T17:09+0000

2023-11-09T17:12+0000

internacional

israel

hamás

franja de gaza

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

medios de comunicación

periodistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/105964/28/1059642839_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_31e4a755f530fbd54bc4835f3fe615bb.jpg

De esta manera, la GPO comentó el reporte de la organización no gubernamental Honest Reporting, que denunció la propagación de las imágenes de la incursión de Hamás por periodistas de grandes medios de noticias como Associated Press, Reuters, CNN y The New York Times. La entidad cuestiona seriamente por qué se encontraban allí y si sus acciones fueron coordinados con sus empleadores o el propio Hamás. Según sostiene la GPO, "cuatro fotógrafos que trabajan para estas redes documentaron los horrores perpetrados por los terroristas de Hamás después de traspasar la valla fronteriza con Israel". En particular, "filmaron el asesinato de civiles, el abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y mujeres", denunció. Por su parte, la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la Oficina del primer ministro israelí se sumó a las exigencias de explicaciones. En este sentido, pidió medidas inmediatas respecto a los que llamó "fotógrafos al servicio de Hamás" y "cómplices de crímenes de lesa humanidad". El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.Desde el 9 de octubre, Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan estos días cientos de miles de civiles.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y unos 10.800 muertos y 26.900 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles.

https://sputniknews.lat/20210520/la-politica-de-la-otan-e-israel-de-bombardear-televisiones-y-asesinar-periodistas-1112363473.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, hamás, franja de gaza, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, medios de comunicación, periodistas