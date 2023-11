https://sputniknews.lat/20231109/la-otan-carece-de-la-capacidad-de-produccion-para-satisfacer-las-demandas-de-kiev-1145582839.html

La OTAN carece de la capacidad de producción para satisfacer las demandas de Kiev

La OTAN carece de la capacidad de producción para satisfacer las demandas de Kiev

CHISINAU (Sputnik) — La OTAN carece de la capacidad de producción para ayudar a Kiev en los volúmenes y al ritmo que pide, declaró el vicesecretario general de... 09.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el vicesecretario, en el actual contexto de seguridad, la alianza "no puede permitirse el lujo" de ignorar la situación en Ucrania. Anteriormente, el periódico estadounidense The Washington Post calificó la decisión del nuevo gabinete eslovaco de bloquear el envío de municiones a Ucrania por valor de más de 40 millones de euros como la primera señal concreta del creciente cansancio entre los partidarios de Kiev en la OTAN. El portavoz del Parlamento eslovaco, Peter Pellegrini, declaró el 8 de noviembre que, al bloquear otro paquete de ayuda militar a Ucrania, el Gobierno eslovaco había frenado el vaciado de los depósitos del Ejército del Estado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró ante la decisión de las autoridades eslovacas que confiaba en que continuará el apoyo de la alianza a Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que la negativa de Eslovaquia a seguir armando a Kiev no tendrá mucho impacto en el desarrollo de los acontecimientos, dado que su participación en los suministros "no fue tan grande". Según el vocero, es Washington el que está al frente de todo el proceso.

