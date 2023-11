https://sputniknews.lat/20231109/la-casa-blanca-dice-que-estados-unidos-gasto-el-96-de-los-fondos-asignados-a-ucrania-1145558108.html

La Casa Blanca dice que Estados Unidos gastó el 96% de los fondos asignados a Ucrania

La Casa Blanca dice que Estados Unidos gastó el 96% de los fondos asignados a Ucrania

El apoyo al envío de fondos a Ucrania entre los parlamentarios estadounidenses, especialmente del Partido Republicano, se ha desplomado en los últimos meses. 09.11.2023, Sputnik Mundo

Estados Unidos ya ha gastado casi el 96% de los fondos asignados a Ucrania. La información fue proporcionada este 8 de noviembre por el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.El funcionario añadió que en relación a los fondos específicos para apoyo militar, el porcentaje utilizado fue del 90%. También agregó que al Departamento de Defensa de su país sólo le quedan alrededor de 1.100 millones de dólares para asignar al reemplazo de armas en los depósitos del Ejército.También el mismo día la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en lengua inglesa) informó que ya no hay más fondos para Ucrania."En este momento, no hay más financiación para el apoyo presupuestario directo. Sin más asignaciones, el Gobierno de Ucrania necesitaría utilizar medidas de emergencia, como imprimir dinero o no pagar salarios elevados, lo que podría conducir a una hiperinflación y dañar su economía", dijo la administradora adjunta de USAID para Europa y Eurasia, Erin McKee.El apoyo al envío de fondos a Kiev entre los legisladores estadounidenses, especialmente del Partido Republicano, se ha desplomado en los últimos meses. La situación empeoró tras el estallido del conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre.Este martes 7 de noviembre, senadores del gobernante Partido Demócrata bloquearon un proyecto de ley presentado por parlamentarios republicanos que proporciona ayuda de emergencia a Israel, pero no incluye asistencia a Ucrania.

