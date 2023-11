https://sputniknews.lat/20231108/el-apoyo-incondicional-de-biden-a-israel-es-catastrofico-para-sus-chances-de-reeleccion-1145552016.html

"El apoyo incondicional de Biden a Israel es catastrófico para sus chances de reelección"

"El apoyo incondicional de Biden a Israel es catastrófico para sus chances de reelección"

08.11.2023

La mañana domingo 5 de noviembre, la Casa Blanca fue sacudida por una noticia que vaticina un futuro negro para su actual ocupante: de acuerdo a una encuesta elaborada por el Siena College y publicada por el New York Times, el expresidente Donald Trump, favorito para obtener la nominación republicana, aventaja al mandatario Joe Biden en cinco de los seis estados clave para las elecciones generales del 2024. De acuerdo al sondeo, basado en entrevistas a 3.662 votantes registrados y elaboradas del 22 de octubre al 3 de noviembre de este año, el magnate republicano y exmandatario (2016-2020) se impondría con facilidad en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, mientras que Biden, que capturó en las elecciones pasadas los seis estados, solo aparece adelante en Wisconsin, y por apenas dos puntos porcentuales.Si bien es cierto que Biden venía exhibiendo desde hace meses unos endebles niveles de aprobación, que mostraban a un electorado descontento con su manejo de la economía y preocupados por su edad avanzada, la encuesta del rotativo es la más reciente prueba de que la electividad del demócrata, que en el 2020 fue su atractivo más fuerte ante el resto de los rivales de su partido, se ha esfumado en apenas tres años de mandato. El hoy inquilino de la Casa Blanca no solo perdería en un potencial enfrentamiento electoral con Trump, sino que también caería ante el resto de los principales aspirantes republicanos, como la exgobernadora Nikki Haley y el gobernador Ron DeSantis, de Florida, de acuerdo al sondeo.Según se desprende del desagregado de la encuesta, Biden ha sufrido de un desplome en todos los bloques de votantes, salvo las mujeres, y el rechazo hacia el mandatario se refleja especialmente en la caída de su intención de voto entre jóvenes (donde exhibe una ventaja de apenas un punto), negros y latinos, dos grupos que históricamente han votado por el Partido Demócrata y que en las elecciones pasadas fueron clave para su exiguo triunfo sobre el entonces presidente Trump.Además, una mayoría de los votantes afirma en el sondeo que las políticas de Biden los ha perjudicado personalmente, y dos tercios de los consultados afirman que el país, bajo el liderazgo del actual presidente, está yendo en la dirección equivocada. Los votantes también dijeron que la inflación y la economía eran los temas más importantes para decidir su voto de cara al 2024, y una mayoría confiaba más en los republicanos que los demócratas en el manejo de tales asuntos.El factor de la política exteriorA diferencia de los últimos ciclos electorales, donde la política exterior no fue un factor preponderante para los votantes (la última vez en que eso ocurrió fue en las elecciones del 2008, cuando el entonces candidato Barack Obama endilgaba a sus rivales Hillary Clinton y John McCain su apoyo a la invasión de Irak), las últimas encuestas arrojan que las decisiones de la Administración Biden de involucrarse directamente en los conflictos en Ucrania y Israel —sumados a la crisis de la frontera con México— serán perjudiciales para sus chances de reelegirse.El encuestador demócrata Terrance Woodbury dijo a a la señal NBC, en una nota publicada el martes 7 de noviembre, que cuando escucha a votantes jóvenes y negros en grupos focales, estos se declaran "frustrados" porque el Gobierno de Biden decide enviar dinero al exterior en lugar de invertirlo en necesidades internas.En ese sentido, un sondeo reciente del Instituto Árabe-Estadounidense, publicado a fines de octubre, exhibió que sólo el 17% de los votantes de origen árabe dicen que apoyarán a Biden en el 2024, una caída dramática con respecto a las elecciones del 2020, en la que el entonces candidato demócrata obtuvo el 59% de los respaldos de este grupo. El índice de aprobación del mandatario también ha caído precipitadamente del 74% en 2020 al 29% en 2023, reflejando las tendencias del público estadounidense en su conjunto.El apoyo de los árabes estadounidense no resulta un factor de poco importancia: el voto masivo de esta comunidad resultó clave para que el demócrata triunfara en estados como Michigan, Georgia y Pensilvania, donde su margen de victoria sobre Trump fue menor que el del número de árabes que lo apoyaron.Ahora, la situación se ha dado vuelta completamente, con numerosos activistas y líderes comunitarios árabes y musulmanes anunciando que no votarán por Biden en las próximas elecciones. Esto debido al alineamiento de la actual Administración con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que tras el ataque de Hamás a la población israelí del pasado 7 de octubre ha llevado adelante una escalada bélica sobre la Franja de Gaza, asedio que ya ha provocado más de 10.000 muertos, el desplazamiento de un millón y medio de civiles palestinos, y lo que las propias Naciones Unidad han calificado como "una catástrofe humanitaria" en el enclave costero.Cabe recordar que de acuerdo a una encuesta de Gallup publicada en marzo, la mayoría de los votantes demócratas, y principalmente los jóvenes, simpatizan por primera vez en un mayor número con la causa palestina que con el Estado de Israel. Tratándose de un bloque generacional que en las últimas elecciones ha favorecido al Partido Demócrata sobre los republicanos, el apoyo irrestricto de la Casa Blanca a Israel representa otro problema para Biden, de cara a las elecciones del 2024, en que buscará volver a obtener el voto joven.Un escenario de catástrofe para BidenSi bien falta todavía poco menos de un año para las elecciones generales, a realizarse el 5 de noviembre del 2024, muchos analistas afirman que el escenario para el mandatario demócrata, que buscará su reelección repitiendo fórmula con su actual vicepresidenta Kamala Harris, es ya "irremontable", y se asemeja a las circunstancias adversas que culminaron con la derrota de Jimmy Carter, el último presidente demócrata en no obtener la reelección."Hay claros paralelismos entre el Carter del 79 y el Biden del 2023", le dijo a Sputnik el internacionalista Juan Daniel Garay, profesor de relaciones exteriores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Carter sufría ya por sí de una situación desfavorable, de alta inflación y bajo crecimiento, cuando malas decisiones de política exterior (el pésimo manejo de la crisis de los rehenes norteamericanos en Teherán, que se prolongó por casi un año y medio) terminaron hundiendo sus chances de reelegirse, perdiendo contra Ronald Reagan de manera contundente", recordó el docente. "En el caso de Biden, que ya llegaba a las elecciones con números económicos mediocres, ahora es debilitado por el involucramiento de EEUU en Ucrania y su respaldo a Israel, en un momento en que la comunidad internacional y buena parte de sus votantes reclaman por la muerte indiscriminada de los ciudadanos palestinos en Gaza y no apoyan el envío de dinero a Kiev", apuntó el experto."Por supuesto, las distintas crisis en el frente internacional no son lo único que explica los malos números de Biden en las encuestas, ya que, por ejemplo, los votantes hispanos, que históricamente han respaldado a los demócratas, ven que las promesas de campaña que hizo Biden acerca de establecer un sistema migratorio más humano no han sido cumplidas, y por el contrario, las políticas con respecto a ese tema se han endurecido", señala Garay.Por su parte, el doctor Mauricio Alonso Estevez Daniel, Investigador del Centro de Estudios de Eurasia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador de la licenciatura de relaciones internacionales en la Universidad Anáhuac Veracruz, coincide en que el escenario actual es "catastrófico" para las chances de reelección de Biden.Sin embargo, el académico cree que la gravedad de sus números podría obligar al establishment demócrata a optar por otro candidato presidencial para el 2024, dado que las primarias del partido gobernante no empiezan sino hasta febrero de ese año."Es cierto que la tradición es que el presidente suele ser el candidato natural de su partido, y las primarias son apenas una formalidad en esos casos, pero dado lo impopular que es Biden incluso dentro de su propia base, no descartaría que los demócratas quieran otro candidato, con el objetivo de despegarse de su política exterior y la gestión del actual presidente", dice Alonso.La historia le da la razón: cuando en 1968 el entonces presidente Lyndon B. Johnson buscó ser reelegido, la impopularidad de su Gobierno entre los jóvenes debido a la Guerra de Vietnam, que todavía seguía en curso, hizo que debiera abandonar sus aspiraciones electorales, y el partido eligió de urgencia a su vicemandatario, Hubert Humphrey, como el abanderado demócrata.El episodio deja sin embargo otra lección: si bien los demócratas buscaron alejarse de la impopularidad de Johnson y su guerra al seleccionar otra figura, el rechazo del electorado a sus políticas era tan grande que el partido sufrió de todas formas una fuerte derrota aquel año, propinada nada menos que por el candidato republicano Richard Nixon, una figura controversial y poco popular que venía de perder las elecciones unos años antes. ¿Podría la historia repetirse en el 2024? Alonso cree que sí."Por supuesto, van a querer distorsionar la realidad como lo hicieron con el conflicto en Ucrania, dado la fuerte colusión entre el Gobierno y los medios en EEUU. Pero dudo que Biden pueda recuperar esos votos, porque su apoyo a Israel ha sido muy claro, con palabras y dinero. Y eso lo va a terminar perjudicando mucho electoralmente esta vez", concluyó.

