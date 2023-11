https://sputniknews.lat/20231109/tras-sospechosa-muerte-de-asesor-militar-advierten-de-una-guerra-abierta-por-la-sucesion-en-kiev-1145562465.html

Tras sospechosa muerte de asesor militar, advierten de una "guerra abierta" por la sucesión en Kiev

Esta semana, el líder ucraniano Volodímir Zelenski canceló las elecciones, argumentando que "no es el momento adecuado". Para el analista de seguridad en... 09.11.2023, Sputnik Mundo

Sleboda no es el único analista que cree que la decisión de Zelenski de suspender las elecciones, previstas para el comienzo del 2024, no tiene nada que ver con la necesidad de estabilidad política del país, sino más bien con su propio deseo de permanecer en el poder. En los últimos días, varios expertos han criticado la acción antidemocrática del líder ucraniano.Si este es el caso, pregunta Sleboda, ¿por qué Estados Unidos está "presionando" para que Ucrania celebre elecciones presidenciales el próximo año? "Según la constitución ucraniana, los comicios no deberían realizarse bajo la ley marcial", dijo a Sputnik el analista de seguridad."Pero entonces ¿por qué Estados Unidos presiona para que se celebren elecciones, especialmente si los políticos que se oponen a la escalada bélica están prohibidos en el país?"En particular, señaló Sleboda, ahora existe un gran desacuerdo entre Zelenski y Zaluzhni sobre qué pasos seguir, tras el fracaso de la muy publicitada contraofensiva de verano.Recientemente, Zaluzhni concedió una entrevista al medio británico The Economist en la que dijo que la situación para Ucrania está en un punto muerto y que el presidente no obtendrá los "hermosos logros" que prometió ante Occidente.Sleboda destaca además cómo uno de los ayudantes de Zaluzhni, Guennadi Chastiakov, murió en una explosión durante su fiesta de cumpleaños a principios de esta semana."Esta me parece una versión muy creíble, dada la forma en que están tratando de encubrirla. Y esto indicaría que estamos al borde de una guerra abierta entre los dirigentes políticos y militares del régimen de Kiev", añadió Sleboda.

