La Fiscalía española ve "insuficientes" los indicios para imputar a Puigdemont

MOSCÚ (Sputnik) — La Fiscalía de España considera que no hay indicios de culpabilidad suficientes para investigar al líder del partido Juntos por Cataluña... 10.11.2023, Sputnik Mundo

españa

carles puigdemont

cataluña

política

justicia

la detención del expresidente catalán carles puigdemont

La Fiscalía decidió recurrir el auto al considerar que "este tribunal 'no es competente' para esa causa" porque no se aprecian indicios de terrorismo, sino de "desórdenes públicos graves". En particular, en el recurso de apelación, citado por el diario, se explica que en estos cuatro años de investigación no se han recabado datos "que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista". Asimismo, la Fiscalía recurrió el auto contra la secretaria general del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, por las mismas razones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuso el recurso de apelación contra el auto dictado el 6 de noviembre, por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en la causa Tsunami Democràtic.

cataluña

carles puigdemont, cataluña, política, justicia, la detención del expresidente catalán carles puigdemont