Las sanciones económicas de EEUU "están perdiendo su poder como arma política"

La incapacidad de Estados Unidos para revisar que se cumplan las sanciones contra los países que considera como enemigos merma su eficacia y la credibilidad de... 10.11.2023, Sputnik Mundo

Las sanciones económicas lanzadas por Estados Unidos a quienes considera sus enemigos o no concuerda con sus ideologías podrían estar perdiendo fuerza porque el país no tiene la capacidad de vigilar que todos las cumplan y los afectados han encontrado formas de darles la vuelta.Un artículo para el Financial Times advierte que la eficacia de las sanciones dictadas por la potencia mundial podría verse mermada.Uno de los más recientes e importantes ejemplos de la inoperancia de estos ‘castigos económicos’ norteamericanos es Rusia, pues, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía del país eslavo se ha recuperado de forma sostenida tras la imposición de amplias sanciones por parte de los Gobiernos occidentales.Como resultado de la evolución económica positiva, en abril el FMI revisó su pronóstico de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) para Rusia en 2023, con un ajuste de entre el 0,7% y el 2,2%, de acuerdo con el informe.Ribakova explica que, pese a que ahora no han sido tan eficaces, las sanciones de EEUU son cada vez más utilizadas como herramienta de política exterior, aprovechando su posición en el corazón del sistema financiero mundial para garantizar su cumplimiento.El problema con estos ‘castigos’ dictados por Estados Unidos es que ese país no tiene la capacidad de vigilar a todo el mundo para lograr que se cumplan a cabalidad, derivando en que los actores políticos sancionados tengan la capacidad de hallar formas de evitarlas y continuar con sus actividades económicas.Tal es el caso de Rusia, agrega la experta, que ha logrado evadir el tope en el precio del petróleo utilizando los servicios de transporte y seguros del G7 —conformado por Italia, Francia, Alemania, Japón, Canadá, EEUU y Reino Unido—.El problema en este tipo de casos, insiste la experta, es que Estados Unidos y sus funcionarios del Departamento de Comercio dedicados a revisar las exportaciones “no pueden vigilar al mundo entero” para hacer cumplir sus medidas restrictivas."La eficacia de las sanciones se verá inevitablemente mermada, y con ella la credibilidad de la política económica de Estados Unidos", concluye.

