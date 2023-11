https://sputniknews.lat/20231110/mijail-kalashnikov-la-vida-y-los-grandes-inventos-del-creador-del-mitico-fusil-de-asalto-ak-47-1145535921.html

Mijaíl Kaláshnikov: la vida y los grandes inventos del creador del mítico fusil de asalto AK-47

Mijaíl Kaláshnikov: la vida y los grandes inventos del creador del mítico fusil de asalto AK-47

Descubre la biografía y las fotos de Mijaíl Kaláshnikov, quien inventó el fusil de asalto AK-47 y dio nombre al consorcio de armas productor de rifles.

2023-11-10T10:49+0000

2023-11-10T10:49+0000

2023-11-10T10:53+0000

👤 gente

ak-47

mijaíl kaláshnikov

biografía

sputnik explica

🛡️ historias militares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/08/1145538921_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_3611eaba098f26accf48ae534819caf7.jpg

Biografía de Mijaíl KaláshnikovMijaíl Kaláshnikov es un legendario diseñador soviético y ruso, creador del fusil de asalto Kaláshnikov, conocido en todo el mundo. El AK-47, obra del constructor de armas, se convirtió en un símbolo del gran poder del Ejército de la URSS, también en un referente de fiabilidad y eficacia, y más que eso, es la marca soviética y luego rusa más famosa en el extranjero.Infancia y juventudKaláshnikov nació el 10 de noviembre de 1919. Su tierra natal es la aldea de Kuria, en la república rusa de Altái.En la época de la URSS las autoridades aprobaron varias leyes para combatir la desigualdad, así que las familias adineradas fueron castigadas. El padre de Kaláshnikov, Timoféi Alexándrovich, fue reconocido como kulak (puño, que significaba un hombre rico) en 1930. Por lo tanto, la familia fue enviada al exilio a la aldea de Nízhniaya Mojovaya, en la región de Tomsk.Ya de niño, el joven diseñador mostraba interés por los medios técnicos y estudiaba los principios de los mecanismos: a los 5 años de edad, fabricó sus propios patines, y a los 10 montó una bicicleta. Durante sus años de colegio, a Kaláshnikov se le daba bien la literatura, y siendo adolescente escribió poesía e incluso publicó en un periódico local.Al terminar el séptimo año de estudios, Mijaíl decidió volver a Altái, pero no encontró trabajo en la región, por lo que regresó a la escuela. Debido a su pertenencia a una familia kulak, Kaláshnikov no pudo conseguir el documento de identificación que necesitaba para obtener trabajo, para unirse al Komsomol e incluso trabajar en oficinas secretas de diseño.De modo que falsificó el sello de la oficina del comandante local en el certificado, y así consiguió el documento. No obstante, de acuerdo con otra versión, falsificó la fecha de nacimiento en el certificado, de ahí que en los documentos oficiales el natalicio de Kaláshnikov figure como el 10 de noviembre de 1919, mientras que según los registros en el libro métrico de la iglesia Známenskaya, el hijo Mijaíl en la familia Kaláshnikov nació el 3 de marzo 1917.Kaláshnikov comenzó su vida laboral como contador en una estación de máquinas y tractores, posteriormente se trasladó a Kazajistán, donde estuvo empleado primero como aprendiz en el depósito de la estación de Matay, y después como secretario técnico del departamento político de uno de los departamentos del ferrocarril Turkestán-Siberia.FamiliaKaláshnikov era el decimoséptimo hijo de una familia campesina. Sus padres descendían de agricultores de Kubán. El padre de Kaláshnikov era Timoféi Alexándrovich Kaláshnikov, quien nació en 1883 y falleció en 1930, año en que la familia fue expulsada de Altái. Su madre se llamaba Alexandra Frolovna Kaláshnikova, que vivió entre 1884 y 1957.FormaciónEn 1938 Kaláshnikov ingresó a prestar servicio en el Ejército Rojo, en el Distrito Militar Especial de Kiev. Se graduó de la escuela de mecánica de conductores de tanques, tras lo cual el futuro diseñador fue trasladado a la 12.ª División de Tanques.Cabe destacar que el diseñador autodidacta, doctor en ciencias técnicas y miembro de honor de academias y universidades rusas y extranjeras nunca recibió educación superior de manera formal.Servicio militarMientras aún servía en las filas del Ejército Rojo, el especialista creó un contador inercial de disparos de cañones de tanques. Entre los inventos del joven figuraban también equipos para aumentar la eficacia del disparo de un cañón a través de las ranuras de la torreta de un tanque. En 1940, se recomendó la producción en serie del contador de vida útil de motores de tanques diseñado por Kaláshnikov.Carrera profesionalAl comienzo de la Gran Guerra Patria (1941-1945), como se conoce en Rusia al Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Kaláshnikov era comandante de un tanque con el rango de sargento mayor, y en octubre de 1941 resultó gravemente herido y conmocionado cerca de Briansk. Luego de varias semanas en el hospital fue dado de baja. Esta vez Mijaíl se dedicó al desarrollo de un subfusil.El modelo presentado al jefe de la Academia de Ingeniería Militar Félix Dzerzhinski, recibió una crítica negativa, pero el científico recomendó al inventor que continuara sus estudios. El arma tampoco encontró la aprobación de la Dirección General de Artillería, para la que los factores decisivos no fueron sus características de rendimiento, sino la complejidad y el largo tiempo necesario para su fabricación.A partir de 1942 Kaláshnikov trabajó en el polígono de pruebas científicas, donde desarrolló nuevos modelos de ametralladora y carabina, pero estas armas tampoco pasaron a la producción en serie.Creación del fusil de asalto AK-47Luego de la Guerra, la directiva encargó a Kaláshnikov una nueva tarea: desarrollar un arma para un nuevo cartucho intermedio de calibre 7,62x39 mm. El fusil de asalto debía disponer de un alcance de 400 metros. A lo largo de las dos rondas de prueba, Kaláshnikov introdujo cambios en el diseño del arma de acuerdo con los comentarios de los altos mandos y, como resultado, en la tercera ronda presentó un modelo radicalmente distinto de la versión original.La siguiente ronda de pruebas demostró que ninguno de los diseños de los competidores cumplía los requisitos de la tarea técnica. En particular, el AK-47 carecía de precisión, pero fue este rifle el que la comisión recomendó para ser probado en el Ejército. El fusil de asalto demostró no tener problemas, era capaz de disparar en cualquier situación, incluso después de que le entrara agua y suciedad. La limpieza y el desmontaje no presentaban ninguna dificultad.El costo del arma resultó económico. Kaláshnikov creó el fusil de asalto no como diseñador, sino como un soldado común, para quien era importante que el aparato fuera sencillo, cómodo y fácilmente comprensible.Los primeros lotes de armas llegaron a los almacenes a mediados de 1948, y luego de los resultados de las pruebas de campo realizadas a finales del año siguiente, el Ejército soviético comenzó a armarse con el AK-47.En septiembre de 1949, luego de ser desmovilizado del Ejército con el grado de sargento mayor, Mijaíl Kaláshnikov se trasladó definitivamente a Izhevsk. Se incorporó al departamento de diseño jefe de la Fábrica de Maquinaria de Izhevsk, que inició la producción en serie del fusil de asalto AK. En esta planta trabajó entre 1949 y 1957 como diseñador jefe, y entre 1957 y 1967 como jefe de la oficina de diseño.En 1967-1979 fue diseñador jefe adjunto de la Planta de Construcción de Maquinaria de Izhevsk.A partir de 1979 trabajó como diseñador jefe y jefe de la Oficina de Diseño de Armas Ligeras en la Asociación de Investigación y Producción de Izhmash (en 2013 fue nombrado como Consorcio Kaláshnikov).En 1971, Kaláshnikov recibió el título de Doctor en Ciencias Técnicas por sus trabajos de investigación y desarrollo, así como de sus inventos, sin necesidad de defender su tesis. En 1994 fue ascendido al grado militar de General de División, y en 1999 al de Teniente General.InventosHonores y premiosA los 30 años, Kaláshnikov ganó el Premio Stalin. El diseñador recibió la Orden de la Estrella Roja por la creación y el diseño único del rifle AK-47. No obstante, continuó perfeccionando el invento. Se crearon así versiones ligeras y modernizadas, con culata plegable y monturas para miras, dispositivos de visión nocturna e incluso con lanzagranadas.Vida privadaContrajo matrimonio dos veces en su vida. Su primera esposa fue Ekaterina Danílovna Astájova, quien era nativa del territorio de Altái y trabajadora del depósito ferroviario de la estación de Matay. En 1942 su familia vio nacer a su hijo Víctor. Kaláshnikov trabajó durante años en emplazamientos restringidos, allí también conoció a quien se convertiría en su amante, lo que produjo el fracaso de su primer matrimonio. La pareja y el niño se quedaron en Kazajistán. En 1956, luego de la muerte de su exesposa, Kaláshnikov trasladó a su hijo a Izhevsk.La segunda esposa de Kaláshnikov pasó a ser, en 1946, Ekaterina Víktorovna Moiséyeva. La mujer trabajaba como ingeniera constructora, tenía una hija, Nelly, de su primer matrimonio, y Kaláshnikov adoptó a la niña. Más tarde la familia tuvo más hijos: en 1948 nació Elena y en 1953, Natalia.FallecimientoA finales del año 2012, Kaláshnikov fue ingresado en un hospital en la república rusa de Udmurtia para ser examinado, debido a su estado de salud. Unos meses más tarde, el estado de Kaláshnikov se empeoró aún más, y se decidió trasladarlo a Moscú en helicóptero.En la capital, el armero recibió un diagnóstico grave,: embolia pulmonar. Durante varias semanas, Kaláshnikov fue tratado por los más destacados médicos del país, y finalmente su salud mejoró y pronto pudo regresar a Udmurtia. Unos meses más tarde, la enfermedad volvió a manifestarse.En diciembre de 2013, el diseñador se sometió a una intervención quirúrgica, pero esta no aportó mejoras significativas. Se le produjo una hemorragia digestiva, y el 23 de diciembre falleció.Curiosidades

https://sputniknews.lat/20191110/los-mitos-y-verdades-sobre-el-ak-47-1089262598.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kalashnikov, kalasnikov, kalasnikof, fusiles de asalto, fusil de asalto, rifle de asalto, fusil asalto, arma kalashnikov, kalashnikov arma, kalashnikov ak 47, ak 47 kalashnikov, que es un kalashnikov, kalashnikov armas, que es kalashnikov, pistola kalashnikov, fusil ak-47