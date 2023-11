https://sputniknews.lat/20231110/primer-ministro-de-hungria-declara-que-ucrania-no-firmo-la-paz-por-orden-de-eeuu--1145611585.html

Primer ministro de Hungría declara que Ucrania no pactó la paz con Rusia por orden de EEUU

Hungría sabe por fuentes diplomáticas y de inteligencia que Ucrania no firmó un proyecto de acuerdo de paz con Rusia en Estambul en marzo de 2022 por decisión... 10.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con Viktor Orban, en el mundo diplomático es bien conocido que Schroeder afirmó que Kiev estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de paz con Rusia en marzo de 2022, pero que no se alcanzó debido a la presión de Occidente. Esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades alemanas.Moscú indicó en repetidas ocasiones que está dispuesto a negociar, pero Kiev legisló para prohibirlo. Occidente pide constantemente a Rusia que negocie, a lo que Moscú se muestra listo, pero EEUU ignora las constantes negativas de Ucrania al diálogo. En el Kremlin afirmaron que no hay requisitos previos para que la situación en Ucrania se vuelva pacífica ahora, la prioridad absoluta para Rusia es lograr los objetivos de la operación especial; por el momento esto es posible solo a través de medios militares.En Moscú declararon que la situación en Ucrania puede tomar un rumbo pacífico si se tiene en cuenta la situación de facto y las nuevas realidades, todas las exigencias de Moscú son bien conocidas. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró más tarde que si Ucrania necesita un proceso de negociación, "no hacen falta gestos teatrales", el decreto que prohíbe el diálogo con Rusia debe ser anulado. De acuerdo con el mandatario, Rusia nunca ha estado en contra de la resolución del conflicto en Ucrania por medios pacíficos, pero respetando las garantías de seguridad rusas.Ucrania "no está preparada" para las negociaciones de adhesión a la UEEl político agregó que Ucrania está "tan lejos de ser miembro de la UE como Makó de Jerusalén". Este proverbio húngaro se refiere a la leyenda de un cruzado que se dirigía a Tierra Santa y, al despertarse en el barco, pensó que ya estaba en Jerusalén, cuando en realidad su nave seguía frente a las costas de la actual Croacia.Orban también recordó que la Unión Europea "debe mucho dinero a Hungría, tres o cuatro, quizá 5.000 millones de euros", que no paga "por diversas razones". Al mismo tiempo, Budapest no está de acuerdo en vincular esta cuestión con el problema ucraniano.El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, afirmó el 8 de noviembre que las negociaciones sobre el ingreso de Ucrania en la Unión Europea son inoportunas. Señaló que no se habían celebrado elecciones en ese país y que no se respetaban la libertad de expresión ni los medios de comunicación.El 8 de noviembre, la Comisión Europea recomendó iniciar las conversaciones de adhesión a la UE con Ucrania y Moldavia, condicionando la adopción del marco de negociación al cumplimiento de varias condiciones por parte de Kiev y Chisinau. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, declaró que el calendario real de la unión dependía de las reformas y del principio de concesión del ingreso "por méritos".

