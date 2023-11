https://sputniknews.lat/20231110/santiago-2036-chile-se-ilusiona-con-los-juegos-olimpicos-1145592911.html

¿Santiago 2036? Chile se ilusiona con los Juegos Olímpicos

¿Santiago 2036? Chile se ilusiona con los Juegos Olímpicos

Luego de albergar los Juegos Panamericanos, diputados de Chile buscan que los Juegos Olímpicos de 2036 se celebren en Santiago. En diálogo con Sputnik, el... 10.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-10T02:36+0000

2023-11-10T02:36+0000

2023-11-10T02:36+0000

américa latina

⚽ deportes

chile

gabriel boric

juegos olímpicos

juegos panamericanos

santiago de chile

thomas bach

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/09/1145593400_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_1302e8f5de5fad8b1178d35440961730.jpg

Chile ve potencial para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, tras la experiencia que dejó la XIX edición de los Juegos Panamericanos, primer evento deportivo de esta categoría desarrollado en el país.Parlamentarios de diversos sectores políticos presentaron este 7 de noviembre un proyecto de resolución al presidente Gabriel Boric para que inicie las gestiones que permitirían que los Juegos Olímpicos de 2036 se realicen en territorio chileno. El pedido llega apenas finalizados los Panamericanos y a pocos días de iniciar los Parapanamericanos, que reunirá atletas paralímpicos de 41 países del continente entre el 17 y el 26 de noviembre.Además del respaldo del legislador, la solicitud contó con el apoyo del diputado del Partido de la Gente Rubén Oyarzo y la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, entre otros parlamentarios de diversos sectores políticos.Mulet destacó que su decisión de apoyar la propuesta estuvo motivada por declaraciones del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien al "visitar la infraestructura deportiva, la Villa Olímpica, señaló que 'Chile está en condiciones de cosas mayores'".En la misma línea, Cariola aseguró a Sputnik que "Chile es un país que está capacitado para poder llevar adelante este tipo de instancias deportivas a nivel mundial". La legisladora agregó que la realización de los Juegos Olímpicos en Santiago pondría a su país "como una referencia regional del deporte" y además contribuiría a su proyección en el resto del mundo.De postularse como sede para acoger el evento, Chile se sumaría al grupo de al menos 10 países que buscan ser los organizadores de la cita deportiva de 2036, entre los que se incluye México, India, Indonesia, Turquía y Polonia. De todos modos, no será sino hasta 2026 cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) anuncie el país elegido.Mientras tanto, ya están confirmadas las sedes de París, Los Ángeles y Brisbane para los Juegos de 2024, 2028 y 2032, respectivamente.Ambos diputados remarcaron que, en caso de que Santiago sea seleccionada, el esfuerzo será de Estado y transversal para todos los sectores políticos, ya que preparar a Chile para un evento de esta dimensión reuniría esfuerzos de varias administraciones.Aprovechar las inversiones en infraestructuraDesde que Santiago fue confirmada como la sede para los XIX Juegos Panamericanos, el Instituto Nacional del Deporte de Chile ha invertido alrededor de 770 millones de dólares en obras, consignó La Tercera, diario local.Para Mulet, el país debería aprovechar el impulso que ha tenido con el desarrollo de los Panamericanos, instancia por la que no solo se desarrollaron competencias en Santiago, sino en otras regiones. En ese sentido, destacó que la inversión destinada a los Panamericanos y Parapanamericanos podría aprovecharse para los futuros Juegos Olímpicos, por más que requieran obras de mayor infraestructura para cumplir con los estándares del evento.Mulet señaló que si bien se trata de "un desarrollo de infraestructura relevante para un país como Chile", habría 13 años de preparación para el evento, por lo que "hay un camino que es posible".El parlamentario estimó que la concreción de los Juegos Olímpicos en la capital chilena insumiría una inversión total de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Sin embargo, explicó que ese monto representaría "un 0,1% del Producto Bruto Interno por año", una cifra que "no es imposible" de afrontar para el país.Impacto socialA nivel social, el desarrollo de eventos deportivos trajo unidad para el país, consideró. En ese sentido, Mulet destacó que Santiago vive semanas de "alegría" y "unión", y que en el deporte "no hay color político". Además, consideró que invertir en el área contribuye a resolver otras problemáticas sociales.Cariola también destacó que estos eventos unifican y son beneficiosos para la comunidad en el plano cultural, social y de desarrollo deportivo. En este último punto, estas instancias también permiten ampliar el conocimiento sobre otras disciplinas atléticas no tan conocidas y entender que el "deporte no es solo el fútbol", consideró.Ambos legisladores reivindicaron la importancia de estos eventos para motivar a las juventudes, y en especial a los niños y niñas del país. Mulet apuntó que las generaciones más jóvenes pueden verse motivadas a practicar deporte de manera regular o incluso competitiva, con el ejemplo que dejan estos eventos.Cariola, por su parte, destacó el sentido de inclusión que tienen tanto los Parapanamericanos como los Juegos Paralímpicos. Para la parlamentaria, "la sociedad en su conjunto tiene que aprender que las personas en situación de discapacidad pueden hacer parte de las distintas situaciones, acciones, incluido en ello el deporte".

https://sputniknews.lat/20231104/que-hay-detras-de-fiu-la-mascota-que-robo-la-atencion-en-los-juegos-panamericanos-1145405321.html

https://sputniknews.lat/20230713/chile-invertira-650-millones-para-organizar-los-juegos-panamericanos-2023-1141534044.html

https://sputniknews.lat/20230324/mexico-presenta-su-candidatura-oficial-para-organizar-los-juegos-olimpicos-en-2036-o-2040-1137301057.html

chile

santiago de chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

⚽ deportes, chile, gabriel boric, juegos olímpicos, juegos panamericanos, santiago de chile, thomas bach