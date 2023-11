https://sputniknews.lat/20231110/sea-guardian-la-operacion-de-la-otan-a-la-que-espana-aporta-un-submarino-remozado-de-hace-40-anos-1145548447.html

Sea Guardian, la operación de la OTAN a la que España aporta un submarino remozado de hace 40 años

El ciclo operativo del S-71 Galerna debió haber acabado en 2018, pero el retraso en la entrega del primer sumergible de la nueva clase S-80, al que suple, obró...

El sumergible Galerna, perteneciente a la clase S-70, es uno de los buques de la Armada española incluido en el contingente naval desplegado por la OTAN para tomar parte en la operación Sea Guardian, un ejercicio permanente diseñado para desarrollar capacidades de lucha antiterrorista y de disuasión en el mar.La contribución española a la misión incluye el despliegue de un patrullero de altura o BAM (buque de acción marítima), la disponibilidad de un buque de mando con un Estado Mayor embarcado que pueda liderar puntualmente la operación, un avión de patrulla marítima que pueda efectuar cuatro salidas mensuales, y un submarino en un período de 35 días. En espera del comisionado definitivo del nuevo S-81 Isaac Peral a finales de noviembre, el S-71 Galerna asume este papel.Sin embargo, es una nave antigua, pues se halla en servicio desde el año 1983. Con base en Cartagena, el Galerna fue el primero de los cuatro submarinos españoles de la clase Agosta, dos de los cuales ya han sido desguazados. Su propulsión es diésel-eléctrica, lo suficientemente discreta para "llevar a cabo tareas de vigilancia sin perturbar el patrón de vida de su zona de patrulla, lo que facilita la localización, identificación y seguimiento de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas", asegura la Armada.El analista resume el motivo imperioso por el que la Armada española no puede prescindir todavía de esta nave. "Ha dado problemas anteriormente y llevaba ya unos años siendo utilizado como buque de entrenamiento, porque si no, el arma submarina española no tendría a nadie formado", asegura.Remozado, durará cinco años másLas sucesivas demoras –11 años en total– en la entrega final de la primera unidad de la clase S-80, obligaron a replantearse la retirada de los cuatro submarinos S-70. El Siroco (S-72) y el Mistral (S-73) ya fueron desguazados, pero el destino deparado para el Galerna (S-71) y el Tramontana (S-74), fue forzosamente otro. España no podía quedarse sin un solo submarino en estado operativo.De resultas, en 2021 se procedió a extender el ciclo de vida del Galerna por cinco años más. A tal fin, con el buque varado, se desmontaron y volvieron a montar 15.000 elementos, y se revisó minuciosamente su casco y las estructuras no desmontables. Se actualizó el espesor de la totalidad de los pasos de casco del submarino, los tanques de regulaciones y los cuatro tubos lanzatorpedos. Una vez a flote, se comprobó el arranque de los grupos diésel, la planta hidráulica y la distribución eléctrica.En su vuelta a la navegación se probaron en superficie los sistemas de propulsión, navegación y comunicaciones. Posteriormente, se procedió a la prueba de inmersión estática y de navegación bajo el agua. De esta forma, el sumergible, cuya vida útil estaba destinada a acabar en 2018, adquirió una nueva vida operativa hasta 2027. Y en este segundo aliento, participa en la operación Sea Guardian.El objetivo teórico de la operaciónSu carácter es semestral y su cometido es apoyar el "conocimiento de la situación marítima", ejercer de "apoyo marítimo a la lucha contra el terrorismo", evitar la "proliferación de Armas de Destrucción Marítima" y "contribuir a la creación de capacidad en materia de seguridad marítima", según describe el Ministerio de Defensa en su página web.El espacio de actuación abarca las aguas internacionales del mar Mediterráneo y las inmediaciones del estrecho de Gibraltar. El mando de la operación se sitúa en Northwood (el Reino Unido), en la sede del mando naval aliado.No se nombran amenazas concretas, solo riesgos genéricos. Ni mucho menos se alude a la tensión permanente entre un país como Argelia, de posición dominante en el Magreb, y Marruecos, socio estratégico de la alianza atlántica en la región.El objetivo realEl mar Mediterráneo aloja en Nápoles (Italia) el cuartel general de la Sexta Flota de EEUU, que cubre todas esas aguas. Francia, España, Italia, Grecia y Turquía también tienen fuerte presencia naval en la zona, amén de las armadas egipcia y argelina. La Royal Navy del Reino Unido tiene bases en Gibraltar y Chipre, y la flota rusa también está presente en la base de Tartús, en Siria.Este analista recuerda que la función primordial de misiones como Sea Guardian es "la coordinación y el entrenamiento". Aparte de proporcionar una "respuesta rápida" ante situaciones de riesgo, explica, lo que otorga entidad a este tipo de despliegues es "la protección de las infraestructuras críticas". Y lo argumenta."Tras lo ocurrido con el Nord Stream y en el Balticconnector, y dados los comentarios sobre la necesidad de responder a ese tipo de sabotajes, hay que recordar que por el Mediterráneo pasa el 65% del gas y del petróleo que llega a Europa. Y el 95% del tráfico de datos informáticos para la red. Los efectos de algún sabotaje en gasoductos, oleoductos y cables submarinos de comunicación y transmisión de datos sería un tema muy delicado".No obstante, Aguilar recuerda que esa función de vigilancia puede también realizarse mediante el control satelital, aviones espía y drones de reconocimiento. "Pero hay también un deseo de hacerse presente, de hacer ver que la OTAN está ahí realizando una misión de vigilancia y control", concluye.

