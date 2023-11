https://sputniknews.lat/20231111/aun-existen-riesgos-de-corridas-bancarias-en-estados-unidos-1145635642.html

Aún existen riesgos de corridas bancarias en Estados Unidos

Aún existen riesgos de corridas bancarias en Estados Unidos

El colapso del Silicon Valley Bank expuso cómo los intentos de la Reserva Federal de controlar la inflación habían dejado a las empresas financieras... 11.11.2023, Sputnik Mundo

El sector bancario estadounidense se sustenta en una base inestable de activos de bonos que ya no mantienen su valor, estima un experto en finanzas.Un nuevo reporte de la agencia de calificación estadounidense Moody's ha revelado que algunos de los bancos más grandes tienen un total combinado de 650.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas, término que se refiere al valor decreciente de los activos que aún no se han vendido.El experto financiero Aquiles Larrea le dijo a Sputnik que las fluctuaciones en el valor de los activos no son inusuales ni constituyen un problema, hasta que los bancos se ven obligados a venderlos con pérdidas.Además, señaló el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) en marzo de este año como un ejemplo de cómo las carteras de activos podrían salir terriblemente mal.El analista financiero afirmó que el comercio de activos, como los malogrados bonos del Tesoro estadounidense del SVB, que perdieron valor cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés, era enorme."Tomemos simplemente el ejemplo más simple: un bono de 1.000 dólares de repente se convierte en un bono de 700 dólares. Esa es una pérdida enorme. Es una caída del 30%. Así que los activos de los bancos han bajado un 30%, lo que no es inaudito. Eso ha sucedido. Pero en general los bancos no sobreviven", concluyó.

