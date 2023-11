Clara Brugada es la virtual candidata del oficialismo para gobernar la Ciudad de México

https://sputniknews.lat/20231111/clara-brugada-sera-la-virtual-candidata-del-oficialismo-para-gobernar-la-ciudad-de-mexico-1145650040.html

El oficialismo en México definió este 11 de noviembre quiénes serán sus candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2024... 11.11.2023, Sputnik Mundo

Clara Brugada —una economista militante de izquierda con amplia trayectoria y fundadora de Morena— fue designada como virtual candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya ha sido en dos ocasiones alcaldesa de Iztapalapa, la demarcación política más poblada de la capital mexicana, con más de 1,8 millones de habitantes (prácticamente la población de la Franja de Gaza).El partido oficialista Morena decidió seleccionar a sus candidatos con el método de encuestas, pero también aplicó criterios de paridad de género ordenados por sus propios estatutos y por una resolución del Tribunal Federal Electoral, según la cual los partidos deben proponer a al menos cinco mujeres como candidatas en las nueve gubernaturas que estará en juego en la próxima elección de junio de 2024.En el caso de la Ciudad de México, Brugada quedó segunda en las preferencias electorales por debajo de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino, quien no es militante de Morena, pero presentó buenas cifras en su gestión con una reducción significativa en delitos como secuestro, homicidio, robo y otros.La jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un bastión de la izquierda desde finales de los años 90, es clave para la vida política en el país latinoamericano. El presidente López Obrador fue jefe de gobierno en esta urbe entre 2000 y 2006, el año en que se presentó por primera vez como candidato presidencial, y la actual candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, ocupó ese cargo desde 2018 hasta el pasado 16 de junio, cuando dimitió para contender por la candidatura del oficialismo a la Presidencia. Este 11 de noviembre, Brugada agradeció a García Harfuch, a quien calificó como un servidor público ejemplar y un compañero comprometido con el proyecto de transformación de México.Además de Brugada, Morena seleccionó como candidatos a dos dirigentes que estuvieron al frente de dos de las obras más emblemáticas del gobierno obradorista: Rocío Nahle, la exsecretaria de Energía que comandó los esfuerzos para construir la refinería de Dos Bocas, quien será la candidata a la gubernatura en el estado de Veracruz, y Javier May, quien como director de Fonatur estuvo al frente del Tren Maya, y que ahora será el aspirante del oficialismo en el estado de Tabasco.También fueron designados Eduardo Ramírez en Chiapas; Alma Alcaraz en Guanajuato; Claudia Delgadillo en Jalisco; Margarita González Saravia en Morelos; Alejandro Armenta en Puebla y Joaquín 'Huacho' Díaz Mena en Yucatán.En una conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido va a ganar "10 de 10" en 2024: la Presidencia de la República y las nueve gubernaturas que estarán en juego."Estamos enfocados en el objetivo de ganar la presidencia de la República, de ganar la mayoría en el Congreso y, por supuesto, le decimos a la oposición que vamos por diez de diez, las nueve entidades federativas más la Presidencia de la República", dijo Delgado después de una maratónica sesión en la que el partido oficialista fue anunciando los resultados de las encuestas.Según Delgado, para la designación de los candidatos se tomaron en cuenta los resultados de 28 encuestas donde participaron nueve empresas: Buendía, Covarrubias, De Las Heras, Defoe, Heliga, Mendoza, Parametría, Precisa y Target.De acuerdo con el dirigente, la Comisión Nacional de Elecciones determinó la manera de aplicar el criterio de paridad en el que se "premiaría el esfuerzo de las mujeres por lograr un porcentaje mayor de preferencia en la pregunta de a quién prefiere como candidato o candidata de Morena, PT y Verde”.Sin embargo, Delgado no explicó cómo se definieron las candidaturas en los casos en que las mujeres no resultaron ganadoras de las encuestas como en el caso de Brugada, Alma Alcaraz y Claudia Delgadillo.El presidente de Morena recordó que la Comisión Nacional de Elecciones también acordó que, tanto los segundos lugares en la encuesta como los primeros lugares que no resultaron elegidos por el criterio de paridad tendrán derecho a encabezar la candidatura de primera fórmula al Senado de la República.Quienes podrán optar por dicha opción son: Verónica Camino en Yucatán; Manuel Huerta en Veracruz; Yolanda Ozuna en Tabasco; Ignacio Mier en Puebla; Víctor Mercado en Morelos; Carlos Lomelí en Jalisco; Ricardo Sheffield en Guanajuato; Sasil de León en Chiapas, y García Harfuch en Ciudad de México.

