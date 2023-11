https://sputniknews.lat/20231111/los-megaconciertos-una-industria-redituable-para-argentina-1145632696.html

Los megaconciertos, ¿una industria redituable para Argentina?

Los megaconciertos, ¿una industria redituable para Argentina?

Los conciertos de la estadounidense Taylor Swift en Buenos Aires son el último hito de una industria cultural que, según cálculos, genera más de 40 millones de... 11.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-11T05:19+0000

2023-11-11T05:19+0000

2023-11-11T05:19+0000

américa latina

taylor swift

🎭 arte y cultura

buenos aires

argentina

música

coldplay

joaquín sabina

daddy yankee

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0a/1145633105_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e107074904a51f11d332c436b1da5a2.jpg

Los recitales que la cantante estadounidense Taylor Swift brinda en Buenos Aires en el marco de The Eras Tour no solo convocaron a decenas de miles de personas en el Estadio Monumental, sino que también significan un éxito económico nada despreciable.Los tickets se ofrecieron a 85.000 pesos argentinos (unos 230 dólares al valor del cambio oficial) para platea preferencial y alcanzaron los 155.000 pesos argentinos para los paquetes VIP (más de 420 dólares).Las entradas figuran agotadas en la web de la empresa DF Entertainment, la productora de los shows de la artista en el país, que en junio aseguró que se vendieron 65.000 tickets por presentación, según consignó el medio argentino TN.Solo con la venta de entradas, los shows de Swift mueven cifras millonarias. El Club Atlético River Plate, propietario del estadio, cobra unos 500.000 dólares diarios por ceder el estadio para presentaciones artísticas, aunque con Swift mantendría un acuerdo que haría ascender el alquiler a casi un millón de dólares por fecha, consignó Forbes.Además, conciertos de artistas de talla mundial, como la cantautora norteamericana, atraen público de otros países de la región que quedan fuera de las grandes giras. Estos eventos motivaron la llegada a la capital argentina de fanáticos de países vecinos, como Chile o Uruguay, por ejemplo, para acompañar a la intérprete.En diálogo con Sputnik, el economista argentino Juan Valerdi apuntó que los conciertos tienen un impacto en el sector gastronómico y hotelero, que "es muy positivo, pero siempre acotado a un sector de la población que tiene, se apropia de recursos, y a una ciudad específica, que es Buenos Aires, no se derrama en el resto de la Argentina".A su vez, indicó que el recital de la guitarrista se enmarca en un contexto en el que el Gobierno nacional administra los pocos dólares que tiene el Banco Central y establece criterios para las importaciones, en donde define "cuáles importaciones son urgentes y necesarias".En efecto, para Valerdi "de alguna manera autorizar los pagos de esos recitales y el pago de dólares que se van al exterior muestra que el Gobierno le está dando prioridad por sobre otras cosas".En octubre de 2022, el Gobierno argentino estableció un dólar diferencial para actividades que comprenden servicios culturales y recreativos e involucran contratos con residentes en el exterior. Este tipo de cambio, bautizado como "dólar Coldplay" porque se aplicó apenas unos días antes del inicio de la gira de la banda británica, fijó un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial."El dólar al que ellos se lo llevan está más cerca de los valores de los dólares financieros que del dólar de importación y exportación oficial del Gobierno", explicó el experto, aunque agregó que la medida oficial hace que al menos se pague un impuesto del 30% para poder llevarse esas divisas.Una ciudad que abraza a artistas internacionalesPese al complejo contexto económico en el que se encuentra el país, que atraviesa una inflación interanual de 138,3%, Buenos Aires no ha dejado de ser una plaza fuerte para conciertos internacionales.En el último tiempo la ciudad recibió al cantante canadiense The Weeknd, al cantautor español Joaquín Sabina —quien realizó seis shows de su gira en la capital porteña— y al puertorriqueño Ricky Martín, entre otros artistas internacionales. En 2022 también fueron de amplia convocatoria los conciertos de Daddy Yankee y de la cantante británica Dua Lipa, así como el de la banda británica Coldplay, que llegó a llenar 10 estadios.De acuerdo a un estudio de la Fundación Mediterránea, en los últimos meses de 2023 se han realizado unos 80 recitales en Buenos Aires y recintos aledaños. El estudio estima que, con la totalidad de las localidades vendidas y considerando el valor promedio de entradas, los conciertos realizados en la capital en los últimos cuatro meses del año generarán ingresos de entre 40 y 55 millones de dólares solo por venta de entradas.La fundación destaca, además, que dichos eventos musicales impactan en otros consumos indirectos, como el turismo, por ejemplo. En ese sentido, la oferta hotelera de la ciudad alcanzó grandes niveles de ocupación en semanas que coincidieron con los grandes eventos artísticos.

https://sputniknews.lat/20230626/inflacion-y-restaurantes-llenos-el-espejismo-de-la-economia-argentina-1140970045.html

https://sputniknews.lat/20230317/el-pago-a-la-cantante-argentina-lali-esposito-desata-polemica-en-uruguay-1136955351.html

https://sputniknews.lat/20220601/coldplay-desbanca-a-los-rolling-stones-la-banda-no-para-de-llenar-estadios-en-argentina-1126123003.html

buenos aires

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144294241_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3a8f84aefa39497d937528c33ef0b6c2.jpg

taylor swift, 🎭 arte y cultura, buenos aires, argentina, música, coldplay, joaquín sabina, daddy yankee, forbes, 💶 divisas, inflación