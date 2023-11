https://sputniknews.lat/20231104/el-futuro-de-la-economia-argentina-el-problema-empieza-tras-la-dolarizacion-1145393940.html

El futuro de la economía argentina: "El problema empieza tras la dolarización"

La economía es uno de los principales puntos de discordia en la carrera presidencial en Argentina.

La economía argentina, de acuerdo con expertos entrevistados por Sputnik, vive una "dolarización no oficial", contra la cual lucha el actual Gobierno. Javier Milei propone aceptar este proceso, extinguiendo el Banco Central de la República Argentina.El proceso podría resultar muy difícil de implementar en la práctica, pues el país necesita tener en sus reservas monetarias una cantidad de dólares suficiente para realizar el intercambio, explicó Rodríguez."Los costes que conlleva este tipo de transacción son los de obtener esos dólares", aclaró Mendes. Entonces tendría que comprar estos dólares a precio de mercado, y sin dinero lo más probable es que tuviera que emitir nuevos bonos, apuntó el experto, señalando que con unos tipos de interés en torno al 130% anual, la emisión de bonos sería un proceso costoso incluso a largo plazo.Rodríguez estima que el coste monetario de llevar a cabo toda esta operación de dolarización ronda los 34.000 millones de dólares (168.000 millones de reales), según las cotizaciones actuales.Riesgos de una economía dolarizadaAunque Milei logre obtener el capital político para aprobar la dolarización, algo que ni siquiera sectores de la élite argentina desean, los problemas para la economía argentina podrían ser más graves.La razón es que, con la dolarización completa, el Gobierno argentino verá limitada su política tanto monetaria como cambiaria. De acuerdo con Méndez, el Banco Central argentino ya no podrá imprimir papel moneda para cubrir necesidades, hacer frente a las crisis y ayudar a los bancos en momentos de crisis sistémicas. El país quedará subordinado a las políticas de control monetario de Estados Unidos, enfatizó.Los desafíos de ceder el control de la política monetaria a otro país ya se pueden ver actualmente con el aumento de la inflación en EEUU, que provoca la pérdida de valor de la divisa estadounidense, señaló Mendes.¿Una economía dolarizada en los BRICS?Los esfuerzos de Milei por dolarizar la economía argentina demuestran también su actitud contraria a los BRICS, grupo de países al que Argentina se incorporará el 1 de enero de 2024, el candidato presidencial ya se mostró partidario de anularlo.Los BRICS mejoraron en los últimos meses su política de operar con monedas nacionales, e incluso buscan crear una moneda para el bloque, ya que no quieren quedar expuestos al control que ejerce Estados Unidos sobre el sistema financiero.En este sentido, la situación puede no ser tan complicada, recordando el caso del Reino Unido cuando formaba parte de la Unión Europea, la nación británica no adoptó el euro, la moneda común del bloque económico, optando por continuar con la libra esterlina.Relaciones con ChinaAdemás de sus relaciones con Brasil, el otro gran socio comercial de Argentina es China, otro país que busca combatir la primacía del dólar como moneda global, y otro país del que Milei afirma que se alejará, una actitud que muchos expertos no han calificado más que de bravuconada por parte del candidato presidencial.En opinión de Rodríguez, China cuenta hoy con más de dos billones de dólares en sus arcas, lo que hace que el país asiático vea más sensato establecer acuerdos bilaterales que favorezcan al yuan, la moneda china, y formar alianzas duraderas, en lugar de luchar contra el dólar en todo el planeta.Sorprendentemente, la asociación con China, destacaron los expertos, también podría resultar fundamental en la campaña para dolarizar la economía argentina. "La inversión extranjera de China en Argentina está ayudando a que la economía sea estable, e incluso a que este plan de dolarización pueda llegar a buen puerto", comentó el especialista.¿Existe una solución para Argentina sin dolarización?La dolarización conlleva una serie de desventajas, pero tiene una ventaja muy clara: la estabilización de los precios. Es la razón por la que la mayoría de los habitantes de los países dolarizados no quieren volver a una moneda nacional, destacó.En sus palabras, dolarizar la economía significa recuperar el control, aunque sea de forma externalizada. Las economías de Panamá, El Salvador y Ecuador están fuera de control y la dolarización ha sido muy eficaz, agregó.Aunque para Mendes la dolarización es una alternativa muy viable a la crisis económica argentina, para Rodríguez existen otras vías para que el Gobierno recupere el control de la economía del país, como la reestructuración de la deuda externa.La inflación argentina es el resultado de un largo proceso que comenzó con el crecimiento de la deuda externa en 1976 y continúa hasta hoy. Incluso con varias renegociaciones en los años 80 y 90, la deuda argentina nunca ha dejado de crecer, detalló Rodríguez.Estos déficits paralizan tanto al Banco Central como al Gobierno para realizar políticas monetarias y fiscales que propicien la tan ansiada estabilidad económica. La propuesta de dolarizar la economía, para Rodríguez, es más un discurso de campaña que un objetivo factible para Milei. Lo que Milei propone en la práctica es un Banco Central más conservador alineado con una política fiscal restrictiva, concluyó.

