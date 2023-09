https://sputniknews.lat/20230902/necesitan-los-brics-su-propia-moneda-1143220111.html

¿Necesitan los BRICS su propia moneda?

¿Necesitan los BRICS su propia moneda?

La nueva era fue abierta con el giro estratégico que supuso la creación de los BRICS 11 y que implica la cuestión decisiva de establecer una nueva estrategia... 02.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-02T16:32+0000

2023-09-02T16:32+0000

2023-09-02T16:32+0000

economía

💶 divisas

brics

✒️ firmas

nuevo banco de desarrollo (nbd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109129/79/1091297937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d60fb28c99862a188d6187c41d1a91b.jpg

El economista brasileño Paulo Nogueira Batista Jr., exdirector del FMI que estuvo profundamente involucrado con los BRICS de 2007 a 2015, señaló que la discusión sobre una moneda de reserva entre los cinco miembros originales ya era demasiado difícil. Con 11, aún más.Una moneda tiene que ser emitida por un gobierno soberano. El periodista Michael Hudson fue al grano para centrarse en lo que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó en la cumbre de Johannesburgo, lo que se necesita es un instrumento de liquidación entre los Bancos Centrales para mantener bajo control los desequilibrios del comercio y la inversión en sus balanzas de pagos. Esto implica que los BRICS no tengan una moneda supranacional respaldada en oro.Así que la posible moneda BRICS en un —¿lejano?— futuro será "solo una moneda que solo los gobiernos pueden gastar entre sí, y se crea en un ordenador. No es nada que puedas llevar en el bolsillo para gastar", de acuerdo con Hudson.No puedes pagar tu café con esto"Una moneda no tiene por qué ser emitida por un solo Estado, sino que su emisión puede ser delegada por un grupo de Estados en una institución común, por ejemplo el Banco Central Europeo. Y aunque es improbable que esa moneda sea utilizada por la gente para comprar un café [aunque quién sabe, si se le da tiempo suficiente], podría ser utilizada por las empresas para facturar en el comercio transfronterizo", aseguró Michael Kumhof, asesor principal del Banco de Inglaterra.Kumhof proyecta un futuro diferente: "Imaginemos que entre 50 y 100 países se unieran a los BRICS, algunos de ellos con monedas bastante pequeñas y marginales. Agradecerían poder facturar y liquidar en una moneda común fuerte, en lugar de tener que elegir entre el dólar y, por ejemplo, el yuan"."Por no mencionar el hecho de que si los chinos quieren mantener algunos de sus controles de capital [buena idea por ahora, creo], el yuan no podría realmente sustituir por completo al dólar en este tipo de transacciones. Una moneda BRICS no estaría sujeta a tales restricciones. Este Banco de los BRICS compraría bonos de los países miembros de acuerdo con alguna cuota, y luego emitiría una moneda común contra ella, con todas sus ganancias y pérdidas compartidas por los gobiernos miembros. Eso podría crear una cantidad arbitrariamente grande de liquidez [y armas para los BRICS] sin requerir ninguna deuda para hacerlo, de hecho reduciendo masivamente la deuda mientras lo hace. Y, por supuesto, estoy de acuerdo en que esto tendría que complementarse con un acuerdo tipo banco para compensar los desequilibrios entre países", aseguró.Lo que es seguro por ahora es que en el centro de lo que está por venir habrá un papel reforzado para el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), el banco de los BRICS, con sede en Shanghái y presidido ahora por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.Serguéi Glaziev, ministro de Macroeconomía de la Comisión Económica de Eurasia, una rama de la UEEA, ha sido muy crítico con el NBD, explicando cómo los estatutos del banco están vinculados al dólar estadounidense, y esa es la razón por la que la entidad financiera está ahora semiparalizada, temerosa de sanciones secundarias de EEUU. Esto saca a la luz otra cuestión subrayada por Kumhof, la conexión BRICS-FMI.Lo que China realmente quiereEste análisis, que llamó la atención de Glaziev, profundiza en las razones por las que los BRICS no podrán convertirse en competidores de las divisas de reserva —especialmente el dólar estadounidense y el euro— y lanzar de inmediato una desdolarización en toda regla. La esencia del argumento es que solo China "puede pretender crear una moneda de reserva", ya que "la escala, la profundidad de la diversificación y el nivel de desarrollo de la economía china son suficientes para competir con Estados Unidos y la eurozona".El problema, según el analista, es que "el estatus de reserva no puede surgir en condiciones de restricciones a los flujos de capital". Eso nos lleva al yuan convertible restringido, ya que existen "límites para las divisas que varían según la región y los destinos de la inversión", límites a la "repatriación de capital a través de dividendos e intereses", "cuotas de retirada de capital industrial para industrias sensibles", y "requisitos estrictos para el registro de empresas extranjeras", entre otras cuestiones.Por lo tanto, "cualquier ruptura del orden mundial existente en el mercado de divisas debe verse exclusivamente a través del foco de China".Pero la cuestión es que a Pekín no le interesa que el yuan asuma el papel de moneda de reserva mundial. Y tampoco lo estaban los BRICS, incluso antes de BRICS 11. El interés chino se centra en aumentar el comercio en yuanes y las operaciones de efectivo y liquidación (aproximadamente el 4,5-5% del volumen de negocios mundial a partir de este mes de agosto).En la siguiente fase habrá más financiación transfronteriza, como en los préstamos en yuanes, y más atracción de capital internacional en instrumentos financieros denominados en la divisa china. Aún no hemos llegado a ese punto.Es correcto identificar en el análisis las prioridades de China como "ampliar la presencia del yuan en el mercado exterior y restablecer la entropía interna mediante la descentralización y la difusión internacional de la masa monetaria en yuanes". Tampoco va desencaminado el análisis cuando concluye que el yuan no es un competidor del dólar estadounidense ni del euro porque "se encuentran en dimensiones diferentes, en fases de desarrollo distintas y con una trayectoria de desarrollo diferente".Así que lo que seguramente ocurrirá a continuación es "una yuanización más pronunciada entre los países neutrales, donde China llevará a su órbita a los países subordinados y dependientes, ampliando su influencia".No lo aguantaremos másLa visión de Michael Hudson es mucho más sofisticada y va mucho más allá de la internacionalización del yuan o la necesidad de una moneda BRICS. Aborda el meollo del problema del sur global/mayoría global/global globe.En sus palabras, "si los países tienen que seguir pagando sus ingresos de exportación y nuevos préstamos [como el préstamo de yuanes de China a Argentina] para pagar al FMI y a otros tenedores de dólares [a menudo su propia élite cleptocrática nacional], entonces ¿cómo pueden acumular yuanes, rublos, rupias, riales y otras monedas del sur global? Para que esto ocurra, tienen que decir: 'Ahora que hemos echado a los colonialistas franceses y a las ONG estadounidenses tenemos que anular las facturas que tienen en su poder por hacernos pagar las torcidas pautas de inversión y comercio que nos han impuesto desde la Segunda Guerra Mundial'".Ni que decir tiene que las fuerzas imperiales, incluso en su actual desorden, aceptarán por sobre sus cadáveres. Sin embargo, el profesor Hudson es implacable al denunciar cómo el FMI y el Banco Mundial "empujaron la asignación de recursos de la producción nacional de alimentos a la producción de cultivos de exportación y de la sustitución de importaciones a la dependencia de las importaciones, todo ello rematado por la privatización de las infraestructuras básicas a extranjeros para imponer precios de monopolio y la fuga de capitales en lugar de proporcionar servicios básicos a precios subvencionados para hacer sus economías más competitivas, como estaban haciendo EEUU y Europa con sus propias economías".Ahí, como subraya el profesor Hudson, es donde debe centrarse el debate político. Es un mensaje directo a los BRICS 11. Y eso es mucho más relevante que especular sobre una lejana moneda BRICS.

https://sputniknews.lat/20230822/rousseff-el-banco-del-brics-apuesta-por-monedas-nacionales-para-reducir-la-dependencia-del-dolar-1142918074.html

https://sputniknews.lat/20230825/brics-11-un-giro-estrategico-1143038368.html

https://sputniknews.lat/20230830/el-parlamento-indonesio-pide-la-pronta-adhesion-del-pais-a-los-brics-1143178387.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Pepe Escobar https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/02/1143305253_0:0:400:400_100x100_80_0_0_87a59dc52d6def6fe0cc55adfb97490c.png

Pepe Escobar https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/02/1143305253_0:0:400:400_100x100_80_0_0_87a59dc52d6def6fe0cc55adfb97490c.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Pepe Escobar https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/02/1143305253_0:0:400:400_100x100_80_0_0_87a59dc52d6def6fe0cc55adfb97490c.png

💶 divisas, brics, ✒️ firmas, nuevo banco de desarrollo (nbd)