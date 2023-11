https://sputniknews.lat/20231112/el-kremlin-occidente-y-ucrania-deben-darse-cuenta-de-la-imposibilidad-de-derrotar-a-rusia--1145663450.html

El Kremlin: Occidente y Ucrania deben darse cuenta de la imposibilidad de derrotar a Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, promete desesperadamente una ofensiva de las FFAA ucranianas, ya que Occidente se irrita y no quiere dar munición en medio del conflicto en Oriente Medio, comentó el vocero del Kremlin.Además, Peskov agregó que los países occidentales no se hacen amigos entre sí por el bien de sus relaciones bilaterales, sino para dejar a Rusia fuera de distintas regiones.La llamada contraofensiva comenzó el 4 de junio de 2023 y tres meses después el presidente ruso Vladímir Putin declaró que la operación no solo se había estancado, sino que había sido un completo fracaso. También afirmó que Rusia avanza "con calma" hacia los objetivos fijados en el marco de la operación militar especial en Ucrania. Según datos de principios de octubre, los intentos de ataque le costaron a Kiev más de 90.000 bajas entre sus militares. Entretanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó su confianza en que los países de la alianza seguirán suministrando ayuda militar a Ucrania, pero varios países de la alianza declararon que no prestarían más armas a las FFAA de Ucrania.De acuerdo con la subdirectora del Centro de Análisis Geopolítico de Moscú, los países occidentales con la OTAN están cansados de la situación en Ucrania, y los dirigentes adecuados de Occidente comprenden que Kiev es incapaz de hacer nada y el resultado ya está decidido.

