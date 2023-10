https://sputniknews.lat/20231028/hungria-y-eslovaquia-los-obstaculos-de-la-ue-para-lograr-unidad-en-torno-a-ucrania-1145201067.html

Hungría y Eslovaquia, los obstáculos de la UE para lograr unidad en torno a Ucrania

Budapest y Bratislava amenazan con resquebrajar la unidad de la Unión Europea (UE) sobre el apoyo militar a Ucrania, en momentos en que los líderes del bloque...

El apoyo financiero y militar de Bruselas ha sido fundamental para Kiev desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, pero el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y su recién elegido homólogo eslovaco, Robert Fico, se han pronunciado en contra de mantener ese respaldo, el cual requiere de la unanimidad del grupo de los 27 para poderse concretar. De acuerdo con una nota del periódico británico, Fico dijo antes de la cumbre de la UE que su país no votaría a favor de ninguna nueva medida para ayudar a Ucrania o para imponer más sanciones a Rusia, sin una evaluación completa de cómo podrían afectar esas decisiones a Eslovaquia.El apoyo de la UE a Kiev se entrega de forma bilateral, pero puede ser reembolsado por un fondo gestionado por Bruselas y financiado por los Estados miembros, el cual requiere de un apoyo unánime para completarlo. El último aumento de ese fondo se produjo en enero, y los intentos posteriores de completarlo se han visto bloqueados por el veto de Hungría, según el medio. El primer ministro Viktor Orban se reunió recientemente con el presidente ruso Vladímir Putin y se dijo "orgulloso" del compromiso de su país con Moscú, destacó el rotativo. De hecho, a su llegada a la cumbre europea, Orban afirmó que Hungría tiene una "política clara y transparente" de compromiso con Rusia y con Putin. "Nos gustaría mantener abiertas todas las líneas de comunicación con los rusos, de lo contrario, no habrá ninguna posibilidad de paz", comentó. "Ustedes luchan, derraman sangre —mucha gente murió, las pérdidas de Ucrania son enormes— a cambio nosotros les damos dinero y equipo militar", recordó Orban.La reacción de los países bálticosAlgunos líderes de de estos Estados recibieron la noticia de falta de acuerdo con negatividad ante la posibilidad de que se resquebraje el apoyo de la Unión Europea al Gobierno de Zelenski.El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, calificó de "lamentable" el acercamiento de Orban con Putin y dijo que, con ello, se enviaba un "mensaje muy equivocado" no solo a Kiev, sino a todo el continente europeo. Por su parte, el primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, afirmó que la falta de esfuerzo de algunos Estados miembros a la hora de apoyar militarmente a Ucrania podía dar "la señal de que no nos tomamos la defensa lo suficientemente en serio"."Me preocupa mucho que algunos estén dando señales de que no podemos hacerlo y de que ni siquiera aspiramos a hacerlo", apuntó. El 27 de octubre, el Consejo Europeo informó que los miembros de la UE aún no se han puesto de acuerdo sobre la revisión del presupuesto plurianual del bloque, que incluye la prestación de asistencia financiera a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros (unos 53.000 millones de dólares) entre 2024 y 2027.

