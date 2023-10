https://sputniknews.lat/20231027/tensiones-en-la-union-europea-por-gaza-se-acerca-una-fractura-interna-1145163526.html

Tensiones en la Unión Europea por Gaza: ¿se acerca una fractura interna?

Tensiones en la Unión Europea por Gaza: ¿se acerca una fractura interna?

Tras el ataque sorpresa del grupo palestino Hamás en contra de Israel el pasado 7 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se apresuró a expresar el pleno respaldo de Bruselas a Tel Aviv, al tiempo que condenó la agresión de Hamás, considerado una organización terrorista por el bloque. Sin embargo, su postura abiertamente pro-israelí ha desatado discrepancias al interior de la UE, ya que no todos los miembros del grupo piensan igual. El problema comenzó porque, a pesar de las palabras expresadas por Von der Leyen en suelo israelí, Bruselas ya había dado a conocer su postura oficial, coordinada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indica el medio. Las acciones de Von der Leyen, en consecuencia, provocaron un desacuerdo entre ella y sus colegas y según Bloomberg, muchos Estados miembros la acusaron en privado de no mencionar debidamente la situación humanitaria en Gaza, algo que el Consejo Europeo planeaba atender con más cuidado. Aunado a lo anterior, la mayoría de los diplomáticos europeos compartía la desaprobación contra Von der Leyen, mientras que varios funcionarios tuvieron que limpiar las relaciones con los países musulmanes luego de que la alta funcionaria hiciera una visita al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema que pidieron no ser identificadas por razones de seguridad. Incluso, un alto funcionario de la UE dijo al medio que, después del viaje de Von der Leyen, los Estados miembros emitieron una declaratoria para aclarar su posición al mundo árabe y al Sur Global y convocaron a una reunión de emergencia del Consejo Europeo para reparar el daño causado por la reacción inicial del bloque lo más rápido posible. La semana pasada, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, "las dos figuras más importantes del bloque", viajaron a Washington para dar una muestra de unidad con el presidente estadounidense Joe Biden. No obstante, los líderes mantuvieron reuniones por separado con el mandatario y el encuentro concluyó con nulos acuerdos. Además, en los próximos días, Von der Leyen acogerá una cumbre internacional —Global Gateway— a la que, a decir del portavoz de Michel, no invitó a su colega. Si bien en algún momento el estilo de la presidenta de la CE ayudó a darle peso geopolítico a la UE, las fuentes consultadas por Bloomberg consideraron que las capacidades de la alta funcionaria pudieron haberse estancado en Israel. Por lo anterior, aunque consideraron que Von der Leyen sigue siendo la favorita para conseguir la nominación para un segundo mandato como presidenta de la Comisión tras las elecciones del Parlamento Europeo del próximo año, su apoyo a las acciones de Tel Aviv podría afectar sus posibilidades.

