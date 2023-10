https://sputniknews.lat/20231021/la-cumbre-ue-eeuu-termina-con-nulos-acuerdos-y-sin-resolver-disputas-mutuas-1144979887.html

La cumbre UE-EEUU termina con nulos acuerdos y sin resolver disputas mutuas

La cumbre UE-EEUU termina con nulos acuerdos y sin resolver disputas mutuas

EEUU y la UE no lograron resolver sus diferencias. Más que eso, marcó más las diferencias dentro de la propia UE, con la presidenta de la Comisión Europea... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T18:52+0000

2023-10-21T18:52+0000

2023-10-21T18:57+0000

internacional

eeuu

unión europea (ue)

joe biden

ursula von der leyen

charles michel

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/15/1145008100_181:368:2918:1908_1920x0_80_0_0_502f54c4b8a8bcc0c1e65ccd709ab4cc.jpg

La cita estuvo marcada por la guerra en Gaza desatada tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre. Los líderes de la UE llegaron a Washington con el importante objetivo de demostrar unidad después de días de declaraciones contradictorias sobre la crisis en Israel, pero incluso antes de que comenzara la reunión, las diferencias quedaron expuestas.Los participantes en la cumbre hicieron hincapié en la importancia de "evitar la escalada" del conflicto palestino-israelí y se refirieron a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.Por su parte, Ursula von der Leyen destacó que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) "están aumentando significativamente su ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. Esto es crucial en vista de su sufrimiento".Sin embargo, en medio de la escalada en el Oriente Próximo, ambas partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuestiones clave como el comercio y los aranceles al acero y el aluminio, según varias fuentes diplomáticas.Sputnik recuerda las principales disputas entre los aliados transatlánticos.EEUU hace "concesiones insuficientes" respecto de los aranceles al acero y el aluminioLas partes debían impulsar un acuerdo antes del 31 de octubre, cuando expira la exención sellada en 2021. Bruselas argumenta que Washington ha realizado "concesiones insuficientes" al respecto.Antes de la cumbre entre Biden, von der Leyen y Michel, la representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, y el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, se encontraron para discutir el asunto, pero su reunión terminó sin acuerdo, informaron fuentes bajo condición de anonimato, citadas por Bloomberg. Se espera que las conversaciones entre los funcionarios continúen, aunque alcanzar un acuerdo parece cada vez más improbable.El objetivo de las conversaciones era resolver la disputa sobre los aranceles de la Sección 232 (de la Ley de Expansión Comercial del país, que establece las importaciones que representan una amenaza para la seguridad nacional) impuestos por la Administración Trump y las medidas de la UE en respuesta a esta medida. De no alcanzarse un acuerdo, los tarifas recíprocos entrarían automáticamente en vigor a principios de 2024, lo que afectaría a exportaciones por valor de 10.000 millones de dólares.En 2022, las exportaciones anuales totales de productos siderúrgicos de la UE a EEUU fueron de 3,97 millones de toneladas y las de productos de aluminio, de 285.000 toneladas.La guerra comercial entre EEUU y el bloque de 27 naciones europeas estalló en 2018 bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) como parte de su estrategia de imponer aranceles para reducir el déficit comercial. Las nuevas tasas afectaron en gran medida al acero, aluminio y otros bienes europeos, por lo que la UE respondió con aranceles sobre varios artículos estadounidenses.La UE y EEUU fracasan en su intento de reafirmar el acuerdo comercialLas partes tampoco pudieron llegar a un acuerdo centrado en el comercio. Desde 2013, la UE negocia con EEUU la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión o TTIP, por sus siglas en inglés. La Asociación prevé integrar a EEUU, Canadá, México, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, así como los países miembros de la UE y los candidatos a entrar en el bloque, pero fue bloqueada por la incertidumbre en torno a la guerra económica de Trump y las masivas protestas en contra del acuerdo en la propia UE.La incertidumbre se mantiene hasta estos días, sin una estrategia a largo plazo clara en caso de que Trump vuelva o no a la Casa Blanca. Incluso si no, difícilmente habrá un nuevo intento durante un segundo mandato de Biden, estima Bernd Lange, de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo.El abuso de poder de los gigantes tecnológicos de EEUU saca ampollas en la UEEs otro de los temas que quiebra las relaciones entre EEUU y a UE. En el caso más reciente, el 19 de octubre, la Comisión Europea (CE) inició investigaciones sobre la desinformación en las redes sociales propiedad de Meta*, Facebook e Instagram, relacionada con el conflicto palestino-israelí. La CE afirmó que ya presentó peticiones formales de información a las dos empresas, una semana después de haber lanzado un procedimiento de investigación contra la red X (antes Twitter).En julio pasado, Facebook perdió un recurso legal ante el máximo tribunal de la UE por una histórica decisión de Alemania contra los monopolios que limitó la forma en que la empresa utiliza los datos personales de los ciudadanos europeos para publicidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que los diversos organismos de control de la competencia pueden evaluar si compañías como Facebook cumplen las estrictas normas de privacidad del continente, que suelen aplicar los reguladores nacionales de privacidad de datos. Desde la empresa respondieron que "estamos evaluando la decisión de la corte y tendremos más que decir a su debido tiempo".El pasado 14 de junio, la Comisión Europea acusó a la empresa de tecnología multinacional estadounidense Google de abuso de posición dominante en el sector de la publicidad digital. La Comisión inició una investigación al respecto en junio de 2021 y envió un pliego de cargos a la compañía, acusándolo de favorecer la visualización de sus propios servicios de tecnología publicitaria en detrimento de sus competidores. Google, a su vez, expresó su desacuerdo con las conclusiones preliminares de las autoridades europeas, afirmando que la investigación se centra en un aspecto limitado de su negocio publicitario.Sin embargo, no es la primera disputa entre ambas partes. En septiembre de 2022, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ratificó la multa por más de 4.000 millones de euros a la compañía estadounidense Google por abusar de su posición de dominio con el sistema operativo móvil Android.El gigante estadounidense fue acusado, entre otras cosas, de impedir que los fabricantes, que querían instalar en sus dispositivos las aplicaciones de compañía, vendan móviles inteligentes con "versiones alternativas de Android no aprobadas por Google".*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20231020/petro-critica-a-eeuu-y-la-ue-como-es-posible-que-se-denominen-democratas-1144990520.html

https://sputniknews.lat/20231015/no-tiene-salida-revelan-el-oscuro-futuro-de-europa-1144765121.html

https://sputniknews.lat/20230810/espana-el-pais-de-la-ue-que-mas-contenidos-pide-a-google-que-retire-de-internet-cuales-y-por-que-1142450926.html

eeuu

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, unión europea (ue), joe biden, ursula von der leyen, charles michel, 🌍 europa