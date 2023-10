https://sputniknews.lat/20231015/no-tiene-salida-revelan-el-oscuro-futuro-de-europa-1144765121.html

"No tiene salida": revelan el oscuro futuro de Europa

"No tiene salida": revelan el oscuro futuro de Europa

La Unión Europea acabó en la posición de una colonia estadounidense, y esto significa el comienzo de su degradación. Los resultados económicos poco... 15.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-15T11:03+0000

2023-10-15T11:03+0000

2023-10-15T11:03+0000

economía

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

unión europea (ue)

eeuu

rusia

crisis económica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106324/16/1063241673_0:143:3853:2310_1920x0_80_0_0_b70cd8f3d0dd93a5b463dd71db676553.jpg

A su juicio, los Estados europeos no solo "han desistido del desarrollo económico y del progreso en general", sino que se han encontrado en una situación en la que se limitan a cumplir el papel del "patio trasero" estadounidense.De acuerdo con el especialista ruso, son Estados Unidos los que deciden "con quién puede comerciar la Unión Europea, con qué, en qué volumen, cuándo y cómo, y con quién no". Además, el economista señaló que el largo período de prosperidad de Europa llegó en un momento de desarrollo acelerado por los lazos económicos con Rusia, y ahora este período "está terminando", como indican los datos abiertos."Contemplamos la situación de degradación a largo plazo de los países de la Unión Europea. Ellos no tienen salida, y el declive puede continuar durante décadas, si no se deshacen rápidamente de los estadounidenses y no se unen a Rusia, que tiene grandes recursos, grandes oportunidades y espacio para absorber su energía económica", concluyó Koltashóv.

https://sputniknews.lat/20230917/jeffrey-sachs-expone-al-gran-perdedor-de-las-fracasadas-sanciones-antirrusas-1143797735.html

unión europea (ue)

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, unión europea (ue), eeuu, rusia, crisis económica