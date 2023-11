https://sputniknews.lat/20231112/musk-da-un-consejo-al-presidente-ucraniano-en-medio-del-estancamiento-de-la-contraofensiva--video-1145658880.html

Durante una entrevista con el podcaster estadounidense Lex Fridman publicada el 10 de noviembre, se le preguntó a Elon Musk si consideraba que Zelenski debería entablar conversaciones de paz con el presidente ruso Vladímir Putin.Musk no respondió directamente, pero señaló que solo recomendaría a Zelenski que no enviara a los jóvenes ucranianos a morir en las trincheras, tanto si se comunica con Putin o no.Los comentarios de Musk llegaron en medio de la fallida contraofensiva de Kiev. El costo de la contraofensiva fue "desgraciadamente, decenas de miles de reclutas movilizados por Kiev, la mayoría de los cuales no querían luchar", afirmó el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo.El dueño de Tesla expresó en varias ocasiones su opinión sobre el conflicto entre Moscú y Kiev. En septiembre de 2023, Musk escribió en la red social X que Ucrania perdió demasiada fuerza viva, pero no ha logrado avances significativos en el campo de batalla.Pero pese a la multimillonaria inversión extranjera y el respaldo militar de Estados Unidos, junto con sus socios occidentales, Kiev no ha podido lograr avance territorial alguno, y se ha reportado que Washington se encontraba insatisfecho con lo que consideraba una mala estrategia bélica por parte del Gobierno de Zelenski.Rusia, si bien ha declarado reiteradamente su disposición a buscar una solución negociada, insiste en la necesidad de lograr todos los objetivos de su operación especial y considera que por el momento solo es posible hacerlo por medios militares. El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.La última ronda de conversaciones de paz ruso-ucranianas tuvo lugar a finales de marzo de 2022 en Estambul. Desde entonces, las partes no han retomado las consultas.

