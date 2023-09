"Tantas muertes": así Musk evalúa el progreso de la contraofensiva de Kiev

https://sputniknews.lat/20230918/tantas-muertes-asi-musk-evalua-el-progreso-de-la-contraofensiva-de-kiev-1143825861.html

"Tantas muertes": as铆 Musk eval煤a el progreso de la contraofensiva de Kiev

"Tantas muertes": as铆 Musk eval煤a el progreso de la contraofensiva de Kiev

Ucrania perdi贸 demasiada gente durante la contraofensiva, pero no ha logrado avances significativos en el campo de batalla, escribi贸 el fundador de SpaceX y... 18.09.2023, Sputnik Mundo

Musk recientemente fue objeto de cr铆ticas por decidir restringir el servicio de internet por sat茅lite Starlink cerca de la pen铆nsula de Crimea y frustr贸 as铆 un ataque naval ucraniano con drones contra buques de la Flota del Mar Negro. Esto sucedi贸 luego de que, en su nueva biograf铆a, revel贸 que Kiev ped铆a el apoyo de Starlink para atacar buques rusos con base en el puerto de Sebastopol en septiembre de 2022. Musk se neg贸 para no hacer de su compa帽铆a un c贸mplice de un gran acto de guerra y para evitar "una escalada del conflicto".A finales de junio, el empresario estuvo de acuerdo con David Sacks, quien aseguraba que Washington se enfrentar谩 a una derrota en Donb谩s similar a la que sufri贸 en Afganist谩n. Tambi茅n reconoci贸 en enero que existen muchos riesgos para Ucrania si el conflicto con Rusia cobra mayores dimensiones b茅licas y geopol铆ticas.La contraofensiva ucraniana comenz贸 el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Arti贸movsk y Zaporozhie. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el Gobierno del presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, ni por la OTAN. Como subray贸 el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos detuvieron e hicieron retrocederlas hasta sus posiciones iniciales. Desde el Ministerio de Defensa ruso estimaron que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna direcci贸n.

