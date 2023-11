https://sputniknews.lat/20231113/comprenden-las-consecuencias-por-que-los-paises-del-golfo-no-usan-el-petroleo-contra-israel-1145687712.html

¿Por qué los países del golfo Pérsico no usan el petróleo contra Israel?

¿Por qué los países del golfo Pérsico no usan el petróleo contra Israel?

¿Por qué los países del Golfo no utilizan el petróleo con el fin de presionar a los países occidentales para que detengan los bombardeos israelíes sobre Gaza?.. 13.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-13T17:32+0000

2023-11-13T17:32+0000

2023-11-13T17:55+0000

💬 opinión y análisis

golfo pérsico

industria petrolera

opep

arabia saudita

palestina

📰 conflicto palestino-israelí

economía

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1c/1141027942_85:991:1965:2048_1920x0_80_0_0_d15b4fbb4a98223c8ad37748e99a0d56.jpg

El petróleo debería quedar al margen de la política y Arabia Saudí debería seguir teniendo la capacidad de ejercer presión política, declaró a Sputnik el analista político saudí Saad Abdulá Hamid.Anteriormente, Arabia Saudí no se posicionó del lado de EEUU respecto a la crisis ucraniana. Esto desempeñó un papel positivo en la estabilización de los precios del petróleo y la producción del combustible, señala el experto. Arabia Saudí y otros países del golfo Pérsico quieren resolver el conflicto pacíficamente, indica el analista. Todos son conscientes de que utilizar el petróleo con fines políticos no solo perjudicará a Israel y a los países que lo apoyan, sino también al resto de países, a China y a otros consumidores. Sin embargo, la cuestión del corte del suministro del combustible podría utilizarse en las negociaciones si Israel no detiene los ataques contra la Franja de Gaza y continúa la guerra.Saad Hamid no tiene dudas de que Israel y quienes lo apoyan no se arriesgarán a prolongar la guerra por temor a la presión de los países exportadores de petróleo. Husam Dajni, experto palestino de la Franja de Gaza, expuso a Sputnik los motivos por los que los países del golfo Pérsico no utilizan sus armas petrolíferas para presionar a Israel, EEUU y Europa. En primer lugar, carecen de voluntad para entrar en una confrontación abierta con EEUU y los países de la Unión Europea, subraya el especialista. Las naciones árabes "comprenden perfectamente las consecuencias de tal confrontación para sus economías e intereses".Como segunda razón, el experto destaca la falta de contrapeso a las potencias occidentales. Todavía se está formando un segundo polo político en la escena internacional, que podría estar orientado por estos países petroleros. En tercer lugar, la dependencia del sistema económico árabe regional de EEUU es muy alta. Tienen que darse otras circunstancias políticas y líderes para tomar una decisión contraria a los intereses estadounidenses, explica Dajni. "Todo esto no tiene lugar en este momento", concluye el analista palestino.

https://sputniknews.lat/20231113/como-la-valoracion-negativa-de-solvencia-de-eeuu-impulsa-desdolarizar-aun-mas-la-economia-global-1145666115.html

https://sputniknews.lat/20231110/el-banco-de-israel-reconoce-que-la-guerra-con-palestina-esta-resultando-mas-costosa-de-lo-previsto-1145611270.html

golfo pérsico

arabia saudita

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, golfo pérsico, industria petrolera, opep, arabia saudita, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí, 📈 mercados y finanzas