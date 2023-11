https://sputniknews.lat/20231113/como-la-valoracion-negativa-de-solvencia-de-eeuu-impulsa-desdolarizar-aun-mas-la-economia-global-1145666115.html

Cómo la valoración "negativa" de solvencia de EEUU impulsa "desdolarizar aún más" la economía global

Cómo la valoración "negativa" de solvencia de EEUU impulsa "desdolarizar aún más" la economía global

El gigante de la calificación crediticia con sede en Nueva York rebajó su perspectiva de la solvencia de EEUU de "estable" a "negativa", debido al agravamiento... 13.11.2023

La Casa Blanca criticó a Moody's por su amenaza de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos, y su portavoz de prensa, Karine Jean-Pierre, sugirió que el empeoramiento de las perspectivas era "una consecuencia más del extremismo y la disfunción de los republicanos del Congreso".El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, también cuestionó la decisión, subrayando que "la economía estadounidense sigue siendo fuerte, y los valores del Tesoro son el principal activo seguro y líquido del mundo". El subdirector del Tesoro también agregó que la Administración de Biden demostró su compromiso con la sostenibilidad fiscal, incluso a través de la reducción del déficit en más de 1 billón de dólares, incluida en el acuerdo de junio sobre el límite de la deuda, así como en las propuestas presupuestarias de Biden que reducirían el déficit en casi 2,5 billones de dólares durante la próxima década.La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que aseguró que Washington podía "permitirse el lujo" de seguir inyectando decenas de miles de millones del dinero de los contribuyentes en los conflictos de Ucrania e Israel, aún no se ha comentado la decisión de Moody's.Moody's es la última de las tres grandes agencias de crédito internacionales en señalar una posible rebaja de la calificación de EEUU. Standard and Poor's ya lo hizo en 2011. Fitch rebajó la calificación de Estados Unidos a AA+ (esta calificación es de alta calidad y está por debajo de la calificación AAA) en agosto, argumentando un "deterioro financiero previsto para los próximos tres años", debido a la marca de 33 billones de dólares en deuda pública. Yellen se mostró "totalmente en desacuerdo" con la decisión, diciendo que se basaba en "datos obsoletos".La rebaja de las perspectivas se produce en un momento en que Washington se encamina a un nuevo cierre el 17 de noviembre, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley para seguir financiando el Gobierno sin nuevos créditos para Ucrania o Israel. La Casa Blanca lo criticó como una propuesta "extrema" y "poco seria", y Jean-Pierre lo calificó de "receta para más caos republicano".Parece poco probable que el recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dé marcha atrás respecto a Ucrania, después de que su predecesor, Kevin McCarthy, fuera destituido en octubre por acusaciones de proponer "acuerdos paralelos secretos" para conseguir más dinero para Ucrania.Los funcionarios estadounidenses pretenden pintar "una imagen optimista"El cambio de perspectiva de Moody's, combinado con la crisis de los cierres, que parece no tener fin, la inflación, las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y los crecientes indicios de una inminente recesión en EEUU, son malas noticias para Washington y Occidente en general, afirmó el doctor Sergio Rossi, profesor de macroeconomía y política monetaria en la Universidad de Friburgo (Suiza).El académico no concuerda con las afirmaciones del vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, sobre la fortaleza y la liquidez de su deuda, sugiriendo que los comentarios de los funcionarios estadounidenses pretenden pintar "una imagen optimista" de la economía para evitar corridas bancarias y disuadir a los inversores extranjeros de deshacerse de sus activos estadounidenses en una "venta relámpago".De acuerdo con Rossi, la afirmación de que los títulos del Tesoro de EEUU son el activo más líquido del mundo es igualmente "un intento de evitar que los tenedores extranjeros de estos títulos, en particular el Banco Popular de China", vendan estos títulos y detengan la compra de otros bonos del Gobierno de EEUU.El Gobierno del país tiene dos opciones para solucionar su problema de financiación pública, y ninguna de ellas es agradable para el pueblo estadounidense, lamentó el economista.Por un lado, la Casa Blanca podría sugerir una reducción del gasto público que una serie de políticos aceptarían, ya que sus propios intereses personales no se ven afectados, sobre todo porque estos recortes del gasto afectarán a la clase baja y media, con lo que los intereses de las potencias fuertes no se verían afectados por estas medidas de austeridad, argumentó el experto.Por otra parte, el Gobierno estadounidense podría decidir aumentar la presión fiscal, especialmente en cuanto al impuesto sobre la renta o la imposición de los beneficios de las empresas en los sectores, como la alimentación y la energía, en los que estos beneficios han aumentado mucho debido a las actuales tensiones geopolíticas en el mundo, explicó Rossi.En cuanto a las fechas de la decisión de Moody's, el profesor predijo que muchos de los 21 miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) podrían "desdolarizar aún más sus economías y transacciones internacionales" y reducir sus tenencias de deuda estadounidense.

