Desde Oxford hasta Brexit: la breve biografía de David Cameron

David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido, vuelve a la gran política. Ahora ocupará el cargo de canciller del país. Sputnik te resume la biografía de... 13.11.2023, Sputnik Mundo

El político británico David William Donald Cameron nació el 9 de octubre de 1966 en Londres en una familia aristocrática. Se graduó en el Eton College y en el Brasenose College de la Universidad de Oxford, donde estudió Filosofía, Ciencias Políticas y Economía. Tras graduarse, trabajó en el departamento de investigación del Partido Conservador, preparando discursos para la primera ministra Margaret Thatcher y su sucesor John Major.En 1992 se convirtió en asesor político de Norman Lamont, que era ministro de Hacienda en el Reino Unido. Trabajó durante un breve periodo como asesor del ministro del Interior, Michael Howard. En 1994, Cameron se retiró de la política. Durante siete años trabajó como director de asuntos corporativos en Carlton Communications, una empresa británica de medios de comunicación. Se presentó como candidato al Parlamento en 1997, pero no tuvo éxito.Ya en 2001, Cameron fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes por la circunscripción de Witney, en Oxfordshire. De 2001 a 2003 fue miembro del Comité Selecto de Asuntos de Interior de la Cámara de los Comunes. En 2003, se convirtió en vicepresidente del Partido Conservador bajo el mandato del recién elegido líder conservador Michael Howard. Entre 2003 y 2005 ocupó varios cargos en el gabinete en la sombra, incluido el de secretario de Educación.En diciembre de 2005, David Cameron fue elegido líder del Partido Conservador del Reino Unido. Tras la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias del 11 de mayo de 2010, fue nombrado primer ministro del Reino Unido. Fue el primer conservador en ocupar el cargo desde 1997 y el primer ministro británico más joven desde 1812. El 12 de mayo de 2010, Cameron formó Gobierno en coalición con el Partido Liberal Demócrata.Frente a las consecuencias de la crisis económica mundial (2008-2009), llevó a cabo una política de recortes presupuestarios, aplicó reformas en educación y sanidad, aprobó leyes sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (2013) y sobre la limitación de la inmigración al Reino Unido (2014).En política exterior apoyó la participación de tropas británicas como parte de las fuerzas de la OTAN en la operación militar en Libia en 2011. En 2013 Cameron no logró aprobar en el Parlamento un proyecto de ley sobre la participación de tropas británicas en los combates en Siria, en 2014 el Parlamento autorizó la participación de la Fuerza Aérea británica en el bombardeo de fuerzas de la organización terrorista internacional Estado Islámico en Irak.En enero de 2013, David Cameron anunció en su discurso de apertura que el Reino Unido podría celebrar un referéndum sobre la salida de la Unión Europea a finales de esta década si el Partido Conservador que lidera gana las elecciones de 2015. Los conservadores obtuvieron alrededor del 37% del voto popular en las elecciones generales del 7 de mayo de 2015 y se aseguraron la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. De este modo, el político conservó su cargo como primer ministro del país.El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre la salida del país de la UE, iniciado por el primer ministro. Alrededor del 52% de los británicos votó a favor de abandonar la UE, mientras que el 48% votó en contra. El 24 de junio de 2016, anunció su dimisión tras los resultados del pasado referéndum. A pesar de que Cameron, que se oponía al Brexit, iba a mantener su cargo, independientemente de los resultados de la votación, cambió de decisión.El 12 de septiembre de 2016 se conoció que el ex primer ministro renunciaba a sus competencias como diputado. Tras dejar la política, pasó a dirigir la organización National Citizen Service Patrons. En enero de 2017, se informó de que se convertía en presidente del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer en el Reino Unido. Además, en septiembre de 2017, se informó de que David Cameron había aceptado un puesto de trabajo en First Data, una empresa de pagos electrónicos con sede en Estados Unidos.En enero de 2022, dio un curso de tres semanas en la New York University Abu Dabi. El 13 de noviembre de 2023, se comunicó que David Cameron había sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad Británica de Naciones y de Desarrollo Internacional. También se afirma que el político será miembro vitalicio de la Cámara de los Lores.En 2019, Cameron publicó sus memorias For the Record. El ex primer ministro está casado con Samantha Sheffield. La pareja tiene tres hijos: dos hijas y un hijo. El primer hijo del primer ministro, Ivan, que sufría epilepsia y parálisis cerebral, murió en 2009 a los 6 años.

