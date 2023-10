https://sputniknews.lat/20231015/se-dirige-el-reino-unido-a-una-recesion-1144759285.html

¿Se dirige el Reino Unido a una recesión?

La creciente tasa de desempleo inquieta al Gobierno del Partido Conservador, al ser más alta que la de sus vecinos europeos, mientras el Banco de Inglaterra... 15.10.2023, Sputnik Mundo

La tasa de desempleo del Reino Unido, del 4,3%, indica una recesión inminente, con un aumento previsto en 2024, que podría alcanzar o superar los cinco puntos porcentuales.El Reino Unido, que alguna vez fue un mercado laboral bullicioso, está sufriendo reveses ocasionados por sus problemas económicos, que provocaron la salida de su ex primera ministra, Liz Truss, y que también amenazan a su sucesor, Rishi Sunak, de cara a las elecciones del 2024.Además, el aumento de la tasa de desempleo en el país corrobora la "regla Sahm", lo que genera inquietud sobre la recesión en la capital del país.Dicha formulación, inventada por la economista Claudia Sahm, ayuda a detectar el inicio de una recesión, centrándose en si la tasa de desempleo promedio aumenta un 0,5% en tres meses en comparación con el punto más bajo del año anterior. La regla ha acertado en pronosticar la recesión de Estados Unidos durante la década 1960 y del Reino Unido desde mediados de la de 1970.Un reciente análisis de la consulta financiera Nomura, utilizando la regla de Sahm, reveló que un aumento en la tasa de desempleo del Reino Unido correspondiente al año anterior superó el de las principales economías de la eurozona. En marcado contraste, la tasa de desempleo sólo ha aumentado 0,1 puntos porcentuales en EEUU y Alemania. Francia, por el contrario, ha sido testigo de un aumento ligeramente más pronunciado, de 0,2 puntos porcentuales. En particular, España e Italia han registrado una caída en sus cifras de desempleo.Los problemas del mercado laboral del Reino Unido señalan la posibilidad de una recesión económica justo antes de las elecciones generales de 2024. Sunak ha repetido la importancia del crecimiento económico como uno de sus principales compromisos al electorado; sin embargo, los conservadores figuran en preferencias detrás del Partido Laborista, según todas las encuestas.De todas formas, el Banco de Inglaterra ve con buenos ojos el creciente desempleo en el Reino Unido, ya que está preocupado por la inflación resultante del fuerte aumento de los salarios, a pesar de una serie de crecimientos de las tasas de interés, que podrían conducir potencialmente a una inflación de precios salariales.El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés 14 veces seguidas. Esto está empezando a afectar al mercado laboral y los análisis muestran que los salarios no están creciendo de manera sustancial. Algunos expertos creen que el tipo de interés actual, del 5,25%, podría ser el máximo posible. El vicegobernador de la institución financiera, Ben Broadbent, ve señales de que esto afecta a la economía, especialmente al empleo. En tanto, la analista financiera Swati Dhingra dijo que las posibilidades de que se produzca una recesión son altas y advierte que el impacto de las anteriores subidas de tipos aún no se ha producido.Ante esta situación precaria, en lo que va del año los sindicatos británicos han movilizado a trabajadores de diversas profesiones para participar en distintas protestas.Personal del metroA principios de este mes, el sindicato RMT decidió suspender sus huelgas programadas en el metro de Londres. La medida se produjo después de que Transport for London (TfL), el organismo gubernamental a cargo del sistema de transporte, acordara dar marcha atrás al anuncio de despidos y acordara mantener aproximadamente 200 puestos de trabajo en las estaciones.Trabajadores del sector saludLa Asociación Médica Británica reclama un aumento salarial del 35% para los galenos jóvenes, alegando 15 años de aumentos por debajo de la inflación. El Gobierno considera que esta solicitud no es razonable debido a las limitaciones presupuestarias y el contexto económico. Se espera que los médicos reciban apenas un aumento salarial del 6% este año, y los profesionales de la salud jóvenes ganarán 1.250 libras esterlinas (unos 1.515 dólares) adicionales en promedio, lo que suma casi el 9%, muy por debajo de las ambiciones del gremio.Vale recordar que los médicos jóvenes realizaron huelgas coordinadas los días 2, 3 y 4 de octubre, aunque de todas formas brindaron atención de emergencia. Estos trabajadores de la salud votaron a favor de ampliar la huelga y se renovó el mandato de la cúpula de la Asociación Médica Británica. A pesar del aumento salarial del 6% anunciado para los consultores en julio, la agrupación que nuclea a los médicos británicos argumenta que su salario neto en los hechos se ha reducido en más de un tercio en 14 años.Operarios aeropuertuariosLos empleados de la empresa aeropuertuaria Red Handling, nucleados en el gremio Unite, iniciaron una huelga de cuatro días a partir del 18 de agosto, seguida de otro paro de cuatro días a partir del 25 de agosto, que afectó el fin de semana festivo del mes. Se prevén huelgas adicionales a finales de octubre.Los trabajadores de equipaje de Unite han anunciado otra huelga del 20 al 30 de octubre. Red Handling brinda servicios de asistencia en tierra para las aerolíneas Delta, Norwegian, Norse Atlantic, Saudia y TAP Air Portugal.Empleados universitarios y profesoresLos miembros del University and College Union (UCU), que nuclea a trabajadores de 42 universidades, se declararon en huelga a finales de septiembre por recortes salariales. Parte del personal académico se unió a la huelga el mes pasado por preocupaciones salariales similares. Sin embargo, la Asociación de Líderes Escolares y Universitarios (ASCL) y el Sindicato Nacional de Educación (NEU) abandonaron los planes de huelga después de aceptar una oferta salarial anunciada a mediados de julio. Esto incluyó un aumento del 6,5%, como aconsejó el Órgano de Revisión de Maestros de Escuela.La Asociación Nacional de Maestros de Escuela y Sindicato de Mujeres Maestras (NASUWT, de su sigla en lengua inglesa) instruyó a sus miembros a seguir estrictamente sus horarios de trabajo a partir del 18 de septiembre. Si bien la disputa se resolvió en Escocia, los docentes de Irlanda del Norte han participado en acciones de protesta desde octubre de 2022, junto con los miembros de la Asociación Nacional de Directores de Maestros (NAHT) en Gales.

