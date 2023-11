https://sputniknews.lat/20231113/es-lamentable-que-eeuu-y-sus-aliados-sigan-manteniendo-una-postura-ambigua-sobre-gaza-1145697535.html

"Es lamentable que EEUU y sus aliados sigan manteniendo una postura ambigua sobre Gaza"

"Es lamentable que EEUU y sus aliados sigan manteniendo una postura ambigua sobre Gaza"

13.11.2023

En su postura, el medio asiático describe la situación en el hospital Al-Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, que ha sido bombardeado y rodeado por tanques israelíes."El hospital Al-Shifa tiene más de 600 pacientes, entre ellos 40 niños prematuros en incubadoras. Debido a la parálisis de los equipos hospitalarios, los médicos se ven obligados a sacar a los bebés prematuros de las incubadoras, envolverlos en papel de aluminio y colocarlos junto a agua caliente para mantenerlos con vida", señala Global Times al describir una situación que define como una "pesadilla humana".A pesar de que Israel argumenta que la mayor base militar del grupo radical palestino Hamás se encuentra debajo del hospital, el país hebreo no ha presentado, hasta ahora, pruebas de sus acusaciones, y las imágenes relacionadas con el nosocomio palestino han traspasado el bloqueo y se han difundido por todo el mundo, provocando una "oleada de simpatía" internacional hacia los civiles de Gaza y enérgicos llamamientos a un alto al fuego inmediato, según el periódico. "Aunque determinar lo que está bien y lo que está mal en una guerra es a veces difícil, el equilibrio moral está claro cuando la situación en Gaza ha llegado a tal punto. Emitir un juicio moral sobre este asunto no es difícil", estima el diario.De acuerdo con el diario, estos países occidentales insisten en no apoyar un cese al fuego en nombre de la llamada lucha contra el terrorismo, haciendo hincapié en el "derecho a la autodefensa" de Israel, a pesar de que tales ataques han excedido con mucho el ámbito de la "autodefensa".Sin embargo, por otro lado y ante la fuerte presión de la opinión pública internacional, Washington y algunos de sus aliados hacen declaraciones como "no queremos ver tiroteos en los hospitales", aunque en la realidad siguen apoyando a Tel Aviv, específicamente Estados Unidos con su respaldo militar. "Sin embargo, el desastre humanitario de Gaza ha conmocionado a toda la comunidad internacional, y las declaraciones de Washington al respecto hasta ahora han sido ligeras e incluso superficiales. Su vociferante apoyo al 'derecho a la autodefensa' de Israel y su despreocupado tratamiento de la crisis humanitaria forman sin duda un marcado contraste, que hace ver claramente a la gente lo que es en realidad su pretendido 'orden internacional basado en normas'", afirma Global Times."No debería ser tan difícil para la comunidad internacional alcanzar un consenso básico sobre este asunto", añade el periódico. "Ante una catástrofe humanitaria, la elección entre perseguir el propio interés político o defender la moral y la conciencia no solo pone a prueba a las partes en conflicto, sino también a los países occidentales liderados por Estados Unidos, que afirman dar prioridad a los derechos humanos", concluye.

