MSF denuncia asesinato de aquellos que intentan salir del hospital Al Shifa en Gaza

GINEBRA (Sputnik) — Las personas que intentan escapar del hospital Al Shifa en Gaza son asesinadas por un francotirador y por los ataques aéreos, informó la... 13.11.2023, Sputnik Mundo

La organización comunicó que no puede abandonar a los 600 pacientes internados en el hospital, incluidos 37 bebés, "algunos de ellos necesitan estar en la unidad de cuidados intensivos"."Frente a la puerta principal hay muchos cadáveres, también hay pacientes heridos, no podemos llevarlos adentro", indica otro mensaje, citando a un empleado de la MSF que logró comunicarse desde el hospital.El personal de la MSF explicó que cuando enviaron una ambulancia para traer a los pacientes ubicados a "unos metros de distancia" del hospital, el vehículo fue atacado.La organización detalló que el personal del hospital está incomunicado, no hay electricidad, ni agua, ni comida y los pacientes "morirán en unas pocas horas sin ventiladores que funcionen".El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta, el Ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la Franja; a finales de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a más de 200 rehenes.Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas y emplaza a cientos de miles de civiles a desplazarse hacia el sur, adonde la ayuda humanitaria internacional llega a cuentagotas a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a establecer un alto el fuego; también se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.Las hostilidades entre Israel y el movimiento palestino Hamás han causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y casi 11.200 muertos, incluidos más de 4.600 menores de edad, y más de 28.000 heridos en la Franja de Gaza, según datos oficiales.

