Marchan cientos de miles en París para rechazar el antisemitismo | Videos

Bajo el lema "Por la República contra el antisemitismo", la manifestación fue encabezada por altos funcionaros de gobierno y de las principales instituciones francesas, como la primera ministra, Elisabeth Borne, la presidenta la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet y el presidente del Senado, Gérard Larcher.También asistieron personajes de todo el espectro político francés incluyendo a Marine Le Pen, la dirigente y excandidata presidencial del partido de extrema derecha Agrupación Nacional y los expresidentes Nicolás Sarkozy y Francois Hollande.No estuvo presente el presidente Emmanuel Macron ni representantes del movimiento de izquierda La Francia Insumisa, encabezado por el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon.De acuerdo con autoridades, desde la intensificación de la violencia en el conflicto israelí- palestino el pasado 7 de octubre se han disparado los actos de odio en contra de la población judía en Francia y en las últimas semanas se ha registrado más de 100 incidentes considerados como antisemitas en el país europeo.Algunos manifestantes ondearon banderas de Israel y mostraron imágenes de personas que fueron tomadas como rehenes por el grupo armado palestino Hamás el 7 de octubre, y pancartas con lemas como Las vidas judías importan o ¿Dónde está la Cruz Roja?. La marcha "calienta el corazón", dijo a la cadena France Info Elie Barnavi, exembajador de Israel en FranciaDe acuerdo con estimaciones de la Policía de París, unas 105.000 personas participaron en la marcha y más de 182.000 se manifestaron en toda Francia, según el Ministerio del Interior.Al final de la marcha, frente a los simbólicos Jardines de Luxemburgo, sede del Senado, Gérard Larcher agradeció a Braun-Pivet que hubiera convocado esta iniciativa que, dijo, le "salió del corazón". "Es extremadamente gratificante ver que hoy en Francia somos capaces de reunirnos tan rápidamente, de unirnos en torno a lo que constituye nuestro fundamento, lo que ha formado nuestra historia y lo que formará nuestro futuro. Tengo una gran confianza porque hoy hemos mostrado la imagen más bella de Francia, todos juntos, sean cuales sean nuestros partidos políticos, nuestros orígenes políticos y eso es también lo que queríamos mostrar, que hemos sabido superarlo todo para unirnos en torno a lo que es más precioso", dijo Yaël Braun-Pivet en un breve mensaje antes de iniciar la caminata.La primera ministra Elisabeth Borne reiteró el apoyo del Gobierno a los franceses de confesión judía. "La policía, los gendarmes y los magistrados están movilizados para garantizar que no se deje pasar ningún mensaje de odio o violencia contra ninguno de nuestros conciudadanos por el hecho de ser judío", afirmó la funcionaria en declaraciones a la prensa."Nadie debe ser acosado por su origen o religión. No dejaremos pasar nada", advirtió. El expresidente Francois Hollande alabó el carácter "popular" de la manifestación: "Era importante que el pueblo francés entendiera de qué se trata esta manifestación. Ha sido una manifestación profundamente republicana que ha dado sentido a lo que estamos viviendo y a lo que compartimos aquí. Debe demostrar que la lucha contra el antisemitismo es un valor compartido, como la lucha contra todas las formas de racismo". "Sabemos lo que ha conseguido el antisemitismo: fue la Shoah. No podemos tolerar esta marea creciente en la Francia del siglo XXI. Esto es Francia, ¡esto es la República! (...) Tenemos que juntarnos, unirnos, frente a esta bestia vil", dijo Bruno Retailleau, líder de los senadores del partido de derecha Los Republicanos.Marine Le Pen cuestionó a quienes criticaban la presencia de la Agrupación Nacional. "Estamos exactamente donde tenemos que estar", dijo a la multitud. "Lo que está pasando en Francia requiere la unidad de todos los franceses. Podrían hacer una pausa de unas horas y dejar sus polémicas políticas. Por unas horas en sus vidas, estoy seguro de que serán capaces de hacerlo. Aunque el estado natural de las cosas parezca difícil de superar para algunos políticos".

