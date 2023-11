https://sputniknews.lat/20231111/macron-pide-a-tel-aviv-que-deje-de-matar-bebes-mujeres-y-ancianos-en-gaza-1145649098.html

Macron pide a Tel Aviv que deje de matar bebés, mujeres y ancianos en Gaza

Macron pide a Tel Aviv que deje de matar bebés, mujeres y ancianos en Gaza

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado a Israel a que detenga sus ataques contra la población civil, sobre todo cuando las víctimas son niños... 11.11.2023, Sputnik Mundo

Desde el Palacio del Elíseo, Macron dijo que no hay "ninguna justificación" para los bombardeos a gran escala que han hecho las tropas israelíes, e incluso sugirió que un alto al fuego beneficiaría también al país hebreo. Cuando se le preguntó si deseaba que otros líderes —entre ellos los jefes de Estado de Estados Unidos y el Reino Unido— se unieran a su llamado, respondió: "Espero que lo hagan".El dirigente francés hizo estas declaraciones un día después de una conferencia de ayuda humanitaria sobre Gaza celebrada en París. La conclusión de todos los gobiernos y organismos presentes fue que no hay otra solución que decretar, primero, una pausa humanitaria, "ir a un alto al fuego, que nos permita proteger a todos los civiles que no tienen nada que ver con los terroristas", dijo Macron. "Compartimos el dolor [de Israel] y compartimos su voluntad de acabar con el terrorismo. Sabemos lo que significa el terrorismo en Francia", dijo Macron, pero insistió en que no existe justificación para una ofensiva tan grande como la que realiza la nación hebrea.Al responder una pregunta específica sobre la presunta violación de Israel a las leyes internacionales, Macron se negó a afirmar que Tel Aviv hubiera infringido el derecho internacional en Gaza. "No soy un juez. Soy un jefe de Estado", dijo, añadiendo que no sería correcto criticar así a Israel, "un socio y un amigo", apenas un mes después de que fuera atacado.La respuesta de IsraelEl Gobierno israelí no tardó en responder a los comentarios de Emmanuel Macron. "Los crímenes que Hamás está cometiendo hoy en Gaza se cometerán mañana en París, Nueva York y en cualquier parte del mundo", se lee en un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.Tel Aviv también aseguró que "la responsabilidad de cualquier daño a civiles recae en Hamás y no en Israel"."Mientras Israel hace todo lo posible por abstenerse de dañar a los civiles y les pide que abandonen las zonas de combate, Hamás hace todo lo posible por impedir que se marchen a zonas seguras y los utiliza como escudos humanos", señala el comunicado. La violencia en Gaza se intensificó después del 7 de octubre pasado, cuando el grupo armado palestino Hamás atacó a Israel con cientos de cohetes e incursionó en una veintena de ciudades y localidades del sur de ese país, dejando más de 1.400 muertos y tomando centenares de rehenes. Después, Israel se declaró en estado de guerra y, desde entonces, ha bombardeado constantemente la Franja de Gaza y ha llevado a cabo incursiones terrestres.El Ministerio de Sanidad de Gaza declaró el viernes que 11.078 personas han fallecido como consecuencia de los ataques israelíes, mientras que 1,5 millones han huido de sus hogares.Israel afirma que ataca objetivos militares de acuerdo con el derecho internacional y que toma medidas para reducir las víctimas civiles, como emitir advertencias antes de los ataques y pedir a la población que desaloje sus hogares.

