https://sputniknews.lat/20231113/nepal-anuncia-la-decision-de-prohibir-tiktok-1145678541.html

Nepal anuncia la decisión de prohibir TikTok

Nepal anuncia la decisión de prohibir TikTok

NUEVA DELHI (Sputnik) — El Gobierno de Nepal anunció la decisión de prohibir TikTok alegando "su efecto negativo sobre la armonía social". 13.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-13T11:41+0000

2023-11-13T11:41+0000

2023-11-13T11:41+0000

internacional

redes sociales

nepal

tiktok

🌏 asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0d/1145678384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66744c963162c8780f4c55709aa9a4cb.jpg

El ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Rekha Sharma, citado por el diario The Kathmandu Post, no especificó la fecha concreta, pero aseguró que la prohibición se implementará en un futuro inmediato. Amplios sectores de la sociedad nepalí, según el gabinete, critican a TikTok por fomentar el discurso de odio. Además, se han denunciado 1.647 casos de delitos cibernéticos en esa aplicación, que la empresa china ByteDance lanzó en 2016 para compartir vídeos. El Gobierno de Nepal publicó una directiva que obliga a las redes sociales como X, TikTok y YouTube a instalar una oficina o designar a una persona de contacto en territorio nepalí dentro del plazo de tres meses. Los propietarios de estas redes sociales deberán registrarlas ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que podrá a su vez cerrar las plataformas que no se hayan dado de alta en Nepal.

https://sputniknews.lat/20230918/influencers-memes-y-cuentas-soporte-que-estan-haciendo-los-candidatos-argentinos-en-las-redes-1143854397.html

nepal

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

redes sociales, nepal, tiktok, 🌏 asia