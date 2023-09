https://sputniknews.lat/20230918/influencers-memes-y-cuentas-soporte-que-estan-haciendo-los-candidatos-argentinos-en-las-redes-1143854397.html

'Influencers', memes y cuentas soporte: ¿qué están haciendo los candidatos argentinos en las redes?

'Influencers', memes y cuentas soporte: ¿qué están haciendo los candidatos argentinos en las redes?

18.09.2023

A poco más de un mes de las elecciones, los principales candidatos a la presidencia argentina, el libertario Javier Milei, el oficialista Sergio Massa y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, utilizan las redes para convencer a sus votantes que son la mejor opción para liderar el país.Si bien los candidatos desarrollan sus estrategias con publicaciones en sus cuentas oficiales, los contenidos más viralizados en las redes parecen provenir de cuentas paralelas de influencers contratados o militantes."En estas elecciones se empezó a dar algo que, en cierto modo, comienza a ser algo novedoso: empieza a tener mucha más llegada la información de los candidatos no desde sus cuentas oficiales sino desde las cuentas soporte", dijo a Sputnik el licenciado en Ciencia Política y coordinador de Politólogos Digitales Argentina, Javier Rojas.Rojas indicó que, a diferencia de las cuentas oficiales que pueden centrarse en contenido menos llamativo como agendas o declaraciones, las cuentas soporte presentan una mayor flexibilidad a la hora de subir contenido y son elaboradas por los mismos usuarios de las redes, que cuentan con conocimiento sobre cómo lograr mayor alcance. "Las cuentas soporte por ahí no necesitan tanto el dedo del candidato o del asesor del candidato para elegir las cosas, para decidir las cosas" explicó.Las cuentas soporte también pueden servir de escudo para los candidatos ante insultos o comentarios negativos, explicó el especialista. Así, en lugar de eliminar los comentarios agresivos y críticas o bloquear usuarios en los perfiles oficiales, los candidatos pasan a valerse de las cuentas soporte para implementar una "estrategia de contención" con "ejércitos de militantes digitales que, ante cualquier comentario negativo, hablan con esa persona".Rojas explicó que esta estrategia termina siendo más beneficiosa que borrar comentarios negativos ya que "hacé mover los algoritmos" y consigue que "lo que empezó siendo un insulto, termina siendo provechoso para la estrategia digital general".Milei a la delantera, Massa apuesta a los memesEl experto reconoció a Milei como el candidato que lleva adelante "la estrategia ganadora" a través de las redes sociales, ya que tiene en su equipo de trabajo influencers que se encargan de TikTok y las visualizaciones en la red dan cuenta de ello, pues el candidato "libertario" lidera con más de 19 millones de visualizaciones en sus videos, seguido de Bullrich y Massa, ambos en el entorno de las 160.000 vistas, según consignó el medio argentino."El mensaje de Milei tuvo una muy buena recepción en una juventud que usa mucho las redes sociales y que llegó a principales influencers. Eso le generó una potencialidad bastante importante", apuntó.Con cierta ventaja para Milei, los seguidores de Massa comenzaron a esmerarse en que su candidato no quede atrás en las redes y lograron volverlo tendencia con una campaña de memes en que el candidato de Unión por la Patria era retratado en varios momentos históricos de la Humanidad con imágenes generadas por Inteligencia Artificial.Se trata de Archivo General | Sergio Massa, una cuenta dedicada a colocar a Massa en situaciones insólitas, como en la llegada del hombre a la Luna, descubriendo la penicilina o enseñando filosofía a Platón.Para Rojas, el uso de los memes o imágenes humorísticas vinculadas al candidato logran "humanizar al personaje" en el marco de una campaña que, desde sus contenidos oficiales, adquiere un cariz más serio, buscando posicionarse como el candidato con propuestas más razonables.Entre los recursos más comunes también aparecen los memes, que para el experto cumplen con una función. "El meme si bien es intrépido, sarcástico, lo que trata de hacer es mandar un mensaje con una orientación".

