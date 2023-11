https://sputniknews.lat/20231113/tipos-de-miel-cual-elegir-1145571904.html

Tipos de miel: ¿cuál elegir?

Tipos de miel: ¿cuál elegir?

Conoce cuántas distintas clases de miel de abeja hay, sus propiedades y si los tipos de miel pura de flores, claras u oscuras, son por la labor de las abejas.

2023-11-13T08:22+0000

2023-11-13T08:22+0000

2023-11-13T08:33+0000

Tipos de mielEn la actualidad, la miel no es sólo un delicioso dulce. Es un remedio eficaz para muchas enfermedades, ayudando a hacer frente a dolores de garganta, resfriados, bronquitis, tos, dolores reumáticos. La miel se utiliza activamente en cosmetología, incluyéndola en mascarillas, almohadillas para la piel, envolturas anticelulíticas. Hoy en día los productores apícolas ofrecen distintas variedades de miel, los tipos difieren en sabor, color, olor, consistencia, dulzor, grado de cristalización. ¿Cuál elegir?Por origenLa miel natural puede ser floral, de mielada o mixta. Solo es posible determinar con precisión si se trata de uno de los tres tipos en laboratorios especiales.FloralEs un producto de las abejas que combina polen y néctar de distintas plantas con flores. En mayo, las abejas empiezan a recolectar miel y lo hacen hasta mediados de septiembre.De mieladaLa miel de mielada se obtiene cuando los insectos recolectan melaza y mielada. El melazo se produce por las células de árboles y arbustos como una sustancia dulce y con resina. La mielada es un líquido espeso de los pulgones y otros insectos que se alimentan de los jugos de las plantas.Esta miel no se considera menos valiosa que la miel de flores, pero no es adecuada para alimentar a las abejas en invierno.MixtaLa miel mixta se obtiene tanto del néctar de las flores como de mielada.Por terrenoCampoSe trata de un tipo de miel polifloral muy común y asequible, que se recolecta sobre todo en las zonas esteparias y forestales. Se caracteriza por un aroma delicioso a hierbas silvestres.Pradera (o de estepa)Se extrae de plantas de praderas bajas y alpinas. Se valora más que la anterior, ya que es más difícil de recolectar.BosqueEs la variedad de la miel recogida por las abejas del bosque en su hábitat natural. Se caracteriza por un color ámbar oscuro con un sabor natural moderadamente dulce, una textura densa y un aroma a frutas del bosque increíblemente intenso. La miel de bosque sólo se cosecha una vez al año, en otoño. También se conoce como miel de abejas salvajes.MontañaLa fuente de este tipo son las flores que crecen en las montañas. La peculiaridad de la miel de montaña es que cristaliza rápidamente. De sustancia espesa y líquida pasa a sólida muy rápidamente.SilvestreLa miel de abejas silvestres se diferencia de otros tipos de miel por ser producida casi totalmente por estos insectos sin intervención humana. El hombre sólo hace una cosa: una vez por temporada, extrae la miel del panal. La miel tiene un sutil aroma especiado y es de color marrón oscuro.Por plantas melíferasAlforfónLa miel de alforfón tiene un color amarillo oscuro con reflejos rojizos y marrón oscuro, un aroma peculiar y un sabor específico. Cuando cristaliza, se convierte en una masa pastosa. Contiene un 36-37% de glucosa y un 40-42% de fructosa. Tiene una cantidad significativamente mayor de proteínas y hierro (hasta un 1%) que otros tipos de miel. Se recomienda en el tratamiento de la anemia.TiloLa miel de tilo suele ser transparente, tiene un color ligeramente amarillo o verdoso, un aroma específico y sabor agradable. La miel de tilo tiene propiedades diaforéticas, por lo que se utiliza en el tratamiento de resfriados infecciosos y enfermedades de las vías respiratorias superiores. Tiene un efecto expectorante y ligeramente laxante. Se utiliza para tratar el dolor de garganta, la laringitis, bronquitis, traqueítis y el asma bronquial.AcaciaTiene un 36% de glucosa y un 40% de fructosa, 2,5-5,7% de maltosa. Contiene flavonoides, aceites volátiles y aminoácidos libres. Tiene propiedades antimicrobianas moderadamente pronunciadas. Se utiliza como tónico, sedativo, que se usa contra las enfermedades gastrointestinales y renales.GirasolSe extrae del néctar de girasol. El color es dorado, ámbar claro o mostaza. La miel de girasol es dulce, con sabor a frutas, ligeramente ácida al gusto y de fresco sabor floral. Debido a su alto contenido en glucosa, el organismo la metaboliza rápidamente.TomilloLa miel de tomillo es un tipo de miel extremadamente raro, cristaliza rápidamente, pero si el apicultor la mezcla varias veces al día tras la recolección, adquiere una consistencia cremosa y no se endurece del todo.Aún hoy, la miel de tomillo se recomienda para resfriados, trastornos gastrointestinales, bronquitis, reumatismo, neumonía, insomnio, impotencia y enfermedades cardiovasculares.RomeroEl color de la miel de romero recién recolectada oscila entre el blanco claro y el amarillo ultraligero. La miel de romero se utiliza para el tratamiento externo de enfermedades de la piel. Tiene efecto antiséptico y es adecuada para eliminar marcas de cortes, pequeñas heridas y arañazos.EucaliptoLa miel de eucalipto se produce principalmente en Australia y Brasil. Esta miel poco común tiene un sabor delicadamente picante y desprende un tenue aroma a eucalipto con matices de caramelo y malta.NaranjaSe trata de una variedad de textura espesa, cuyo color varía del claro al ámbar claro. La miel de naranja tiene un importante contenido en vitaminas del grupo B y nutrientes como magnesio, sodio, potasio, calcio y yodo.LimónObtenida de las abejas que se alimentan de las flores de plantas cítricas como limones y naranjas. Actúa como un agente nutritivo muy bueno, principalmente por ser rica en vitaminas. Esta miel se utiliza a menudo para estimular el apetito. Este tipo es muy común en la zona mediterránea.AlmendraLa miel de almendras es una mezcla elaborada a partir de miel y nueces de almendra. La consistencia de su composición es líquida, el color es amarillo claro.LavandaEs común en las regiones meridionales donde florece la lavanda. Se caracteriza por un sutil aroma floral. La miel de lavanda fresca tiene un color oscuro, pero luego de la cristalización se vuelve blanca sin perder sus ventajas. Sus propiedades curativas se utilizan para tratar trastornos respiratorios, estomacales y del sistema nervioso.CastañoSe recolecta de las flores de los castaños. Su consistencia es de color oscuro y tiene un sabor especial que la distingue de otras variedades: agrio, dulce, ligeramente amargo. Esta variedad de miel tiene mucho potasio, magnesio, hierro y calcio. La miel de castaño tiene propiedades desinfectantes. Este tipo de miel se utiliza como medio de limpieza de la vesícula biliar.ZarzamoraLa miel de zarzamora es uno de los tipos de miel más deliciosos y raros. Los apicultores solo cosechan unos 20 kilos de miel de una hectárea de zarzamoras en flor.FresaLa crema de miel con fresas es un producto realmente inusual y muy sabroso. Por su estructura, es muy suave y pastosa. Las fresas tienen propiedades antipiréticas, lo que hace que el producto sea indispensable a la hora de combatir los resfriados.BrezoLas abejas obtienen esta miel del néctar de las flores del brezo, un arbusto que crece en zonas de clima continental y en el norte de África. Florece en la segunda mitad del verano. La miel tiene un color rojo oscuro o marrón intenso y un característico sabor ligeramente amargo.Por consistenciaLa cristalización de la miel es el proceso natural por el que la miel pasa de un estado a otro sin alterar sus valiosas cualidades.LíquidoLa miel fresca tiene una consistencia líquida, cuya viscosidad depende de su contenido de agua y de determinados tipos de azúcares y, en parte, de la temperatura del aire de su entorno.EspesaLa miel espesa contiene hasta 20% de líquido. Contiene mucha glucosa y otros azúcares. Por ejemplo, la miel de mielada tiene una consistencia espesa.CristalizadoEn la miel cristalizada, según el tamaño de los cristales, se distingue entre miel de grano grueso y de grano fino.En la miel de grano grueso los cristales de azúcar tienen más de 0,5 mm de diámetro, en la miel de grano fino, es decir, menos de 0,5 mm, pero aún distinguibles a simple vista. A veces, la miel azucarada tiene cristales tan pequeños que la masa de miel parece homogénea.ColorEl color de la miel se determina por el contenido de sustancias colorantes en el néctar (xantofila, sustancias similares a la clorofila, caroteno, etc.). Por tanto, el color depende del origen. La coloración de la miel varía según la temporada: la miel de primavera es más clara y la de otoño, más oscura.ClaroMiel incolora, prácticamente transparente en estado líquido —de acacia, frambuesa, ciprés, algodón— cuando cristaliza, se vuelve blanca.OscuroLa miel de color oscuro o intenso es de castaño, alforfón, brezo, tulipán y de arándanos.Por elaboraciónEn panalLa miel no extraída del panal se vende en pequeños recortes rectangulares. Debe estar sellada en al menos 2/3 de la superficie del panal y el propio panal debe ser de color blanco o amarillo.CentrífugoSe obtiene sacando la miel de las celdas del panal con un apilador. Miel centrifugada es el término más utilizado para designar lo que se conoce como miel de abeja.SeccionalLa miel seccional es un tipo especial de miel de panal, que se caracteriza por el hecho de que el panal es construido por las abejas en marcos especiales, o secciones.PrensadaMiel que se obtiene prensando panales a fuego moderado.Propiedades útiles de la mielLa miel contiene un gran número de vitaminas: provitamina A, todas las vitaminas del grupo B, vitaminas C, E, K. Además, contiene oligoelementos como magnesio, potasio, calcio, sodio, fósforo, cloro, azufre, zinc, yodo, cobre y hierro. En cuanto a la composición de hidratos de carbono, la miel contiene fructosa y glucosa.La composición de la miel determina sus propiedades útiles:

