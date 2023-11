https://sputniknews.lat/20231114/biden-espera-aliviar-su-situacion-complicada-mejorando-las-relaciones-con-china-1145712376.html

Biden "espera aliviar su situación complicada" mejorando las relaciones con China

Biden "espera aliviar su situación complicada" mejorando las relaciones con China

Joe Biden pretende mejorar su complicada situación con su encuentro con Xi Jinping en la cumbre de la APEC, destacó a Sputnik Yang Mian, profesor de la... 14.11.2023

En sus palabras, la Administración Biden se enfrenta ahora a dos retos en la escena internacional: los conflictos ruso-ucraniano y palestino-israelí, así como a retos internos con las próximas elecciones.Señaló que el continuo deterioro de las relaciones chino-estadounidenses perjudicará tanto a la actual Administración en la batalla electoral como a los intereses de Washington. El mandatario de EEUU, Joe Biden, espera aliviar su situación complicada, mejorando los lazos con Pekín, así como creando un ambiente favorable para las elecciones del próximo año, añadió.Recordó que desde principios de 2023, funcionarios de Estados Unidos han visitado China en numerosas ocasiones. El experto señaló que, por un lado, esto se debe a que ambas partes habían interrumpido el contacto durante la pandemia y necesitaban revitalizarse."Por otro lado, también está estrechamente relacionado con el deseo de EEUU de aliviar las tensiones en las relaciones chino-estadounidenses. Por supuesto, aliviar las tensiones también beneficia a China. Ayudará a mejorar la posición de China en la escena internacional. Esperamos que las relaciones chino-estadounidenses dejen de deteriorarse y se estabilicen", subrayó Yang Mian.La dinámica de las relaciones entre Pekín y Washington dependerá de la capacidad de las partes para resolver los problemas con espíritu pragmático, afirmó el profesor. En sus palabras, existen contradicciones fundamentales en los lazos entre ambos Estados. Agregó que a EEUU le preocupa sobre todo el ascenso de China y su superioridad, que hará tambalear su hegemonía mundial.Agregó que, en realidad, el país asiático es muy consciente de ello y no va a bajar la guardia, aunque es consciente de que un mejoramiento de las relaciones chino-estadounidenses beneficiará a ambas potencias.Si ambas partes pueden adoptar una postura pragmática a la hora de abordar los problemas que puedan surgir en el futuro, hay muchas posibilidades de mejorar las relaciones entre dos Estados, destacó el experto.Añadió que en vísperas de la cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, China y Estados Unidos lograron reanudar no solo los mecanismos de diálogo político, económico y financiero, sino también las consultas sobre el clima. También mantuvieron en Washington las primeras conversaciones sobre control de armas estratégicas desde 2019.China no teme la competencia con EEUU, pero se opone a que defina la esencia de las relaciones entre dos países, afirmó el 13 de noviembre en una sesión informativa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado asiático, Mao Ning, al comentar la reunión prevista entre los mandatarios el 15 de noviembre. De acuerdo con la vocera, la rivalidad entre grandes potencias no responde a las tendencias de la época y no es capaz de resolver los problemas a los que se enfrenta Washington, así como los desafíos globales. Las autoridades chinas no intentarán cambiar el rumbo político de Estados Unidos en la próxima reunión, pero esperan que el país norteamericano no busque una nueva guerra fría ni un conflicto con Pekín, concluyó.

