Chile navega entre EEUU y China para "no caer en la trampa de la lógica de la guerra fría comercial"

Chile navega entre EEUU y China para "no caer en la trampa de la lógica de la guerra fría comercial"

El mandatario chileno, Gabriel Boric, se ha reunido tanto con su par chino, Xi Jinping, como con el estadounidense, Joe Biden, con propósitos similares en los... 03.11.2023, Sputnik Mundo

El presidente Gabriel Boric arribó este 1 de noviembre a Washington en visita oficial, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP), la respuesta de la nación angloparlante a la Iniciativa de la Franja y la Ruta china.El viaje del ejecutivo sudamericano a EEUU se produce solo 15 días después de su visita oficial a Pekín, en la cual fue recibido con honores de Estado por el Gobierno de la República Popular China.En el marco de la Chile Week China 2023, celebrada en la capital asiática a mediados de octubre, el Gobierno de Boric anunció millonarias inversiones chinas en la industria chilena del litio para la fabricación de cátodos del mineral con valor agregado, inversión en infraestructura y transferencia de competencias hacia los trabajadores locales.A la vez, el país latinoamericano fue incluido en el grupo de influencia que EEUU pretende conformar en materia de desarrollo de proyectos de infraestructura y la promoción e inversiones comerciales en América Latina, mediante la conformación de la APEP.Sin embargo, el gigante asiático ha tomado ventaja en cuanto al intercambio comercial con Chile, pues es el principal destino de las exportaciones del país (38,9%), mientras que EEUU ocupa el segundo puesto, con el 14,7%, de acuerdo a datos de la aduana chilena relativos a 2022."La postura de Chile en este nuevo escenario internacional es continuista", afirmó, en conversación con Sputnik, el experto en relaciones América Latina-China Juan Enrique Serrano.De acuerdo con el experto, "se puede resumir la política exterior chilena como un intento de no caer en la trampa de la lógica de la guerra fría comercial"."Se puede hablar de una estrategia de no alineamiento activo, que sería un juego de equilibrios entre las dos potencias y sus aliados respectivos, buscando compartimentalizar los asuntos y buscando no forjar alianzas con los dos bloques que sean irresolubles, que sean demasiado comprometidas", agregó el analista.Gestos de la diplomaciaSerrano remarcó que el historial de la política exterior chilena desde el retorno a la democracia tras la dictadura cívico-militar (1973-1990), ha estado marcado por una "navegación autónoma" entre los bloques económicos, "sin una coordinación a nivel regional con sus países vecinos, cosa que siempre ha sido así".Por ende, el posicionamiento internacional actual de Chile "es una continuidad de la política exterior, pero con una dificultad mayor, que es no caer en uno de los dos bandos, manteniendo comunicaciones y relaciones prósperas con ambos", subrayó."El objetivo es no mostrar preferencias", aseguró Serrano. "Se puede intentar leer entre líneas cada declaración, cada visita, cada gesto simbólico. La diplomacia está compuesta por gestos que hay que descifrar".El académico sostiene que, al comienzo de su mandato, hubo indicios en Boric que auguraban una relación distante con China y un acercamiento a Estados Unidos. No obstante, "esto ha sido matizado más recientemente, sobre todo en la última visita de Boric a Pekín y a otras ciudades de China, donde realmente se ha resignificado la buena salud, el buen estado de esta relación bilateral", enfatizó Serrano.Durante su visita a Pekín, el mandatario chileno fue invitado a participar en la III Cumbre de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, al cumplirse los primeros 10 años del inicio del proyecto de inversiones en infraestructura propiciado por el gigante asiático.Es importante para China, "que un país como Chile, con su tamaño, con su importancia también estratégica por los minerales que exporta, de alguna manera respalda esta visión del mundo, más multipolar y basada más en el comercio y el desarrollo de infraestructuras que en la seguridad y alianzas militares", profundizó.Por otro lado, el tratamiento de Boric como jefe de Estado, con todos los honores protocolares que implica, "pues también es importante para Chile, porque confirma ante la opinión mundial la privilegiada relación que mantiene con China", desde la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países en 2005.De acuerdo a la opinión de Serrano, todo apunta justamente, "a ese equilibrio entre los dos bloques que Chile necesita mantener, dada la situación de país exportador de materias primas, con una red de estrategia de comercio muy grande, el país tal vez con más TLC del mundo, tiene TLC con China, con Europa y con Estados Unidos, entre otros muchos", destacó.El académico señaló que este nuevo "foro de prosperidad" que se celebra en Washington refleja "que Estados Unidos ha entendido que el soft power que tenía se puede estar diluyendo, o puede estar perdiendo terreno con China".Por ello, la Casa Blanca estaría apostando "al discurso y los proyectos que pueden acercarlo a sus antiguos aliados". Es decir, "poner el desarrollo en el centro del debate y no tanto la seguridad o la política o la geopolítica".

