EEUU dice que encontró pruebas de que Hamás tiene túneles debajo de hospitales en Gaza

Israel ha insistido que el grupo palestino Hamás utiliza hospitales y refugios como centro de operaciones y ahora la Casa Blanca, sin aportar pruebas, asegura... 14.11.2023, Sputnik Mundo

John Kirby, el portavoz del Consejo Seguridad Nacional, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que disponía de información de inteligencia propia según la cual Hamás estaba utilizando el mayor hospital de Gaza, Al Shifa, para dirigir sus operaciones militares, y probablemente para almacenar armas.El portavoz también aseguró que el uso de ese tipo de instalaciones sanitarias por parte de Hamás con fines bélicos constituyen una falta al derecho internacional humanitario. "Eso es un crimen de guerra", sentenció.De acuerdo con lo dicho por el funcionario, esa información procedía de diversos métodos de inteligencia y añadió que la Administración Biden había rebajado el nivel de clasificación de algunos de los datos para poder compartir sus conclusiones con los periodistas.Aunque criticó la situación, Kirby subrayó que las acciones de Hamás en los hospitales no disminuían la responsabilidad de Israel de proteger a los civiles, pero reconoció que complicaban los esfuerzos de Israel por acabar con Hamás."Para ser claros, no apoyamos atacar un hospital desde el aire. No queremos ver un tiroteo en un hospital donde personas inocentes, indefensas y enfermas simplemente intentan recibir la atención médica que merecen", declaró.Por su parte, Hamás niega la presencia de combatientes y afirma que 650 pacientes y entre 5.000 y 7.000 civiles están atrapados en el recinto del hospital, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el hospital Al-Shifa dejó de funcionar y se está convirtiendo en un cementerio.Mientras tanto, fuera, las fuerzas israelíes han rodeado el complejo médico de la ciudad de Gaza bajo el argumento de que se encuentra sobre un cuartel general subterráneo de militantes de Hamás.

