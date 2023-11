https://sputniknews.lat/20231114/human-rights-watch-pide-investigar-como-crimenes-de-guerra-ataques-israelies-a-hospitales-de-gaza-1145711378.html

Human Rights Watch pide investigar como crímenes de guerra ataques israelíes a hospitales de Gaza

Human Rights Watch pide investigar como crímenes de guerra ataques israelíes a hospitales de Gaza

MOSCÚ (Sputnik) — La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió investigar como crímenes de guerra los ataques israelíes a hospitales de... 14.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-14T08:22+0000

2023-11-14T08:22+0000

2023-11-14T08:22+0000

defensa

human rights watch

israel

franja de gaza

palestina

hamás

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0c/1145662952_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_86f72d388c7c6093945b3798acf50bf9.jpg

Según el consejero, "los ataques a hospitales han matado a cientos de personas y puesto a muchos pacientes en grave riesgo, porque no pueden recibir la atención médica adecuada". "El ataque generalizado de Israel contra el sistema de salud de Gaza es un ataque contra los enfermos y los heridos, contra bebés en incubadoras, mujeres embarazadas y pacientes con cáncer. Estas acciones deben ser investigadas como crímenes de guerra", enfatizó Ahmed. El 12 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció "al menos 137 ataques contra la atención sanitaria en Gaza" en los últimos 36 días, que provocaron la muerte de 521 personas, incluidos 16 trabajadores médicos. Las Fuerzas de Defensa de Israel han denunciado en más de una ocasión "el uso cínico de los hospitales por parte de Hamás", pero HRW opina que "ninguna evidencia presentada justificaría la privación de hospitales y ambulancias de su estatus de protección bajo el derecho internacional humanitario". Con respecto a la orden de evacuación emitida por Israel para 22 hospitales del norte de Gaza, la ONG destacó que "no tuvo en cuenta los requisitos específicos" para establecimientos de este tipo, particularmente la seguridad de los pacientes y del personal médico. Por su parte, "Hamás y otros grupos armados palestinos deben tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles bajo su control de los efectos de los ataques y no utilizar a los civiles como 'escudos humanos'", agregó. Human Rights Watch propuso elevar el asunto a la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y a la Corte Penal Internacional. Asimismo, instó a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y otros países a suspender la asistencia militar y la venta de armas a Israel, exigir que restablezca el suministro de agua y energía eléctrica a Gaza y que permita la entrada de combustible y ayuda humanitaria.

https://sputniknews.lat/20231114/el-hospital-al-amal-en-el-sur-de-gaza-se-ha-quedado-sin-su-unico-grupo-electrogeno-1145710978.html

https://sputniknews.lat/20231113/comprenden-las-consecuencias-por-que-los-paises-del-golfo-no-usan-el-petroleo-contra-israel-1145687712.html

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

human rights watch, israel, franja de gaza, palestina, hamás, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí