Maduro denuncia que Guyana busca que la CIJ deje sin efecto la Constitución de Venezuela

Maduro denuncia que Guyana busca que la CIJ deje sin efecto la Constitución de Venezuela

CARACAS (Sputnik) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este 14 de noviembre que Guyana pretende que la Corte Internacional de Justicia (CIJ)...

"Ellos [Guyana] buscan que la Corte Internacional de Justicia derogue la Constitución, dé un golpe de Estado, ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue los artículos y le quite al voto del pueblo venezolano, le quite el derecho a participar, le quite a decidir", dijo el mandatario en el encuentro transmitido a través del canal estatal Venezolana de Televisión. Una delegación venezolana participa este 14 y 15 de noviembre en las audiencias convocadas por la CIJ, para fijar postura y defender los derechos de su país sobre el territorio Esequibo, en disputa con Guyana. Esto luego de que Guyana presentara ante el organismo unas medidas provisionales que buscan frenar el referéndum consultivo planteado por el Gobierno venezolano para el 3 de diciembre. El jefe de Estado reiteró que su país no reconoce a la CIJ como el organismo para resolver la controversia entre las dos naciones. Además, Maduro ratificó que en este momento "se pretende aplicar contra Venezuela el colonialismo jurídico, un nuevo tipo de colonialismo". No obstante, el mandatario resaltó que la consulta pública se realizará tal y como está previsto, y agregó que hoy su nación cuenta con las herramientas para afrontar a la empresa ExxonMobil y al Comando Sur de Estados Unidos. Las tensiones entre Caracas y Georgetown aumentaron después que Guyana recibiera ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil. Venezuela consideró esa situación como una confabulación de Estados Unidos con ExxonMobil para despojar al país de sus derechos sobre el territorio. El parlamento venezolano convocó el 21 de septiembre un referéndum consultivo para que por la vía del voto los venezolanos manifiesten su opinión en torno a la disputa. Georgetown calificó la iniciativa como un "plan siniestro de Venezuela de apoderarse de territorio guyanés", y acudió a la CIJ para frenar la consulta.

