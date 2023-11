https://sputniknews.lat/20231115/congresistas-de-eeuu-piden-a-biden-informacion-sobre-financiamiento-digital-de-hamas-1145756612.html

Congresistas de EEUU piden a Biden información sobre financiamiento digital de Hamás

Congresistas de EEUU piden a Biden información sobre financiamiento digital de Hamás

WASHINGTON (Sputnik) — Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes de EEUU envió una carta al presidente Joe Biden y a la secretaria del Tesoro, Janet... 15.11.2023, Sputnik Mundo

"Escribimos hoy [el 15 de noviembre] para plantear serias preocupaciones sobre Hamás, una organización terrorista designada por EEUU, y su capacidad de utilizar activos digitales para financiar sus operaciones. Mientras el Congreso busca eliminar las vías de financiación del terrorismo para proteger tanto nuestros intereses internos como externos y los de nuestros aliados, necesitamos un mayor contexto en torno a las operaciones de Hamás", reza la misiva. Entre los legisladores que suscribieron el pedido destacan el líder de la mayoría republicana en la Cámara baja, Tom Emmer, y el presidente del Comité de Servicios Financieros, Patrick McHenry. La carta cita informes de billeteras digitales vinculadas a Hamás, que recibieron unos 41 millones de dólares entre agosto de 2021 y junio de 2023. A su vez, billeteras vinculadas a la Yihad Islámica Palestina también recibieron aproximadamente 93 millones de dólares en el mismo período. Sin embargo, aún no está claro cuántos fondos siguen disponibles para dichos grupos, después que Israel se apoderara de algunos de los activos, y la carta busca esclarecer los montos. Los legisladores también quieren conocer si EEUU ha bloqueado o incautado alguno de los activos digitales o no digitales de los grupos, y los firmantes esperan una respuesta antes del 29 de noviembre. La Administración Biden puede solicitar una sesión informativa clasificada si las respuestas a sus preguntas no pueden ser respondidas públicamente, agrega la carta.

