https://sputniknews.lat/20231115/trump-gana-una-batalla-legal-en-su-camino-por-llegar-a-la-casa-blanca-otra-vez-1145739270.html

Trump gana una batalla legal en su camino por llegar a la Casa Blanca otra vez

Trump gana una batalla legal en su camino por llegar a la Casa Blanca otra vez

Organizaciones sociales han presentado recursos legales para descarrilar las intenciones de Donald Trump de ser presidente otra vez, bajo el argumento de que... 15.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-15T04:45+0000

2023-11-15T04:45+0000

2023-11-15T04:45+0000

internacional

donald trump

política

michigan

casa blanca

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/08/1142391461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_582810ab7b4dd85eeed939903cce631c.jpg

Trump avanza para obtener la candidatura del Partido Republicano rumbo a las elecciones de 2021 pese a intentos legales por detenerlo, pues este 14 de noviembre un juez determinó que el expresidente siga adelante con sus planes.Un juez de Michigan dictaminó que Trump permanecerá en las boletas de las primarias del estado, al fallar contra un intento de tumbar la eventual candidatura del exmandatario con base en una cláusula constitucional de la disposición de insurrección de la 14 enmienda.El juez del tribunal de reclamaciones de Michigan, James Redford, rechazó los argumentos de que el papel de Trump en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio significaba que la corte tenía que declararlo inelegible para la presidencia.Redford explicó que, debido a que Trump se apegó a la ley estatal al clasificar para la votación primaria, no puede destituirlo. Agregó que decidir si un hecho constituye una rebelión o insurrección son cuestiones que es mejor dejar en manos del Congreso.La decisión del juez no fue bien recibida por Free Speech For People, un grupo liberal que ha presentado los casos de la 14ta enmienda contra Trump en varios estados con el propósito se evitar que el empresario llegue a la elección.Mientras que el abogado electoral Mark Brewer de Goodman Acker P.C, que presentó la demanda en la corte de Michigan, aseguró que, en efecto, el expresidente estuvo detrás de los actos de enero de 2021 en el Capitolio."Trump lideró una rebelión e insurrección contra la Constitución cuando intentó anular las elecciones presidenciales de 2020 y está inhabilitado para volver a buscar u ocupar un cargo público", dijo Brewer.Por su parte, el equipo de Trump calificó los casos presentados contra su cliente como "fantasías izquierdistas anticonstitucionales" que son orquestadas por aliados del presidente Joe Biden para evitar que la gente pueda elegir al republicano.Esta es la segunda vez en una semana que un tribunal estatal se niega a eliminar a Trump de una papeleta de las primarias en virtud de la disposición de insurrección de la 14ta enmienda."Esta decisión sigue a la desestimación de ayer de una demanda en el condado de Wayne, MI y desestimaciones anteriores en Minnesota y New Hampshire, así como la desestimación recomendada de una demanda similar en Carolina del Sur", agregó Cheung.

https://sputniknews.lat/20231107/puede-controlar-a-su-cliente-trump-desquicia-a-juez-durante-su-comparecencia-1145486034.html

https://sputniknews.lat/20231112/trump-pide-que-su-juicio-por-presunta-interferencia-electoral-sea-televisado-1145655606.html

michigan

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, política, michigan, casa blanca, elecciones presidenciales de eeuu (2024)