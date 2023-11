https://sputniknews.lat/20231115/el-presidente-electo-de-ecuador-anuncia-cero-tolerancia-a-la-corrupcion-y-los-traidores-1145752324.html

El presidente electo de Ecuador anuncia "cero tolerancia" a la corrupción y los "traidores"

El presidente electo de Ecuador anuncia "cero tolerancia" a la corrupción y los "traidores"

QUITO (Sputnik) — El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó al recibir las credenciales como ganador de las elecciones anticipadas realizadas en el... 15.11.2023, Sputnik Mundo

"Tiene que haber cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su presidente, violando la Constitución", declaró el flamante mandatario. En su discurso del 15 de noviembre, agradeció en primer lugar a quienes lo acompañaron hasta llegar a la Presidencia, en particular a su padre, el empresario multimillonario Álvaro Noboa, quien se postuló en cinco ocasiones a la primera magistratura y le "allanó el camino" para ganar en los comicios. Noboa indicó que tendrá una dura labor y "no va a ser fácil" porque se van a tocar "fibras sensibles de grupos de poder que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas". "Va a haber una reacción, va a haber también reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar", enfatizó.Noboa apuntó que su proyecto tuvo éxito porque desde el inicio fue "anti-nada" y sí "pro-paz" y "pro-desarrollo" "pro-empleo, educación" y "pro-seguridad". Noboa fue elegido en segunda vuelta el pasado 15 de octubre con el 51,83% de los votos, por la alianza Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha), superando a la candidata Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), quien se quedó con el 48,17% de los sufragios.

