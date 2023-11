https://sputniknews.lat/20231115/las-tropas-israelies-irrumpen-en-un-hospital-palestino-y-atacan-a-los-pacientes-1145740805.html

Las tropas israelíes irrumpen en un hospital palestino y atacan a los pacientes

Las tropas israelíes irrumpen en un hospital palestino y atacan a los pacientes

MOSCÚ (Sputnik) — Un grupo de soldados israelíes irrumpió en la sala de emergencias del hospital Al Shifa y agredió a los pacientes, denunció el director... 15.11.2023, Sputnik Mundo

El director señaló que "las tropas ocupantes israelíes realizaron varios ataques contra el hospital Al Shifa", el mayor centro médico de la Franja de Gaza.Este 15 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron una operación puntual en el complejo hospitalario Al Shifa en Gaza y prometieron esforzarse para no causar daño a los civiles.El 14 de noviembre, la ministra de Sanidad de Palestina, Maya Al Qeila, denunció que los tanques israelíes rodearon por completo el hospital Al Shifa, donde gran cantidad de pacientes están conectados a los equipos de soporte vital. Desde la organización Médicos sin Fronteras comunicaron que unos 600 pacientes, entre ellos 37 bebés, permanecen en el mencionado hospital.La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó a la comunidad internacional que la intensidad de los ataques israelíes a los centros médicos de Gaza no tiene precedentes en la historia de los conflictos.El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta, el Ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la Franja; a finales de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a más de 200 rehenes.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades que hasta la fecha han dejado unos 11.500 civiles muertos, en su mayoría niños y mujeres, en Gaza y más de 1.200 fallecidos en Israel.También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947. Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.

