Lavrov: "Washington no quiere atarle las manos a Israel"

Lavrov: "Washington no quiere atarle las manos a Israel"

EEUU percibe cualquier iniciativa rusa como hostil, procede de la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Recordó al respeto... 15.11.2023, Sputnik Mundo

"Esencialmente, en términos prácticos, Washington no quiere atarle las manos a Israel", indicó el ministro ruso a RT, recordando el destino de la resolución rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU.En cuanto a la posibilidad de la expansión del conflicto palestino-israelí con el involucramiento de otros actores en él, Lavrov cree que a menos que se produzcan provocaciones, el Líbano e Irán no se implicarán en el conflicto, a pesar de la presencia de Hizbulá en primero de ellos y hay movimientos propalestinos en el otro.Profundizando en la postura que Moscú busca transmitir a Israel, el ministro ruso de Exteriores, declaró que no se puede "comprar la seguridad" a costa de rechazar la creación de un Estado palestino y de reducir los territorios que estaban inicialmente destinados a la creación de dicho Estado. Mientras tanto, señaló que al mismo tiempo Rusia nunca ha subestimado la importancia de la seguridad para el país hebreo."Anulan todos los principios" de la globalizaciónAsimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que EEUU está abusando del papel del dólar en el mundo."Al imponer sanciones unilaterales que de la noche a la mañana anulan todos los principios en los que se basaba su modelo de globalización, al que invitaron a todo el mundo a sumarse", indicó.El pasado 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país "está en guerra".En respuesta, el Ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas y procedió a una campaña de intensos bombardeos aéreos sobre la Franja; a finales de octubre, las tropas israelíes entraron en Gaza para destruir la infraestructura de Hamás y rescatar a más de 200 rehenes.Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades, que hasta la fecha han dejado unos 11.500 civiles muertos, en su mayoría, niños y mujeres, en Gaza y más de 1.200 fallecidos en Israel.También se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, como lo determinó la ONU en 1947. Israel, si bien declara que acepta el principio de los dos Estados, no se ha retirado definitivamente de los territorios palestinos ocupados.

