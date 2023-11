https://sputniknews.lat/20231115/tesla-se-instala-en-chile-que-se-sabe-del-proyecto-y-que-puede-significar-para-el-pais-1145726444.html

Tesla se instala en Chile: ¿qué se sabe del proyecto y qué puede significar para el país?

La empresa de Elon Musk registró una filial en Chile y comienza a buscar profesionales para producir autos eléctricos desde el país sudamericano. El académico... 15.11.2023, Sputnik Mundo

economía

🏛️ compañías

chile

💬 opinión y análisis

litio

tesla

elon musk

Si bien aún hay detalles que no se conocen, el registro ante las autoridades de la sociedad Tesla Chile SpA y la publicación de algunos anuncios en LinkedIn en busca de profesionales ratificó la decisión de la empresa dirigida por Elon Musk de asentarse en Chile como su primera plaza en Sudamérica.Un artículo del sitio de noticias empresariales DFSUD, la escritura de la sociedad registrada indica que la filial chilena de Tesla se dedicará a "la importación, comercialización, distribución y venta de vehículos eléctricos, además de la generación de energía, incluyendo el diseño, instalación, operación y mantenimiento de los sistemas para la reproducción de electricidad".En diálogo con Sputnik, el académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile Emilio Castillo consideró que "reconocer en qué categoría" llega Tesla a Chile es importante para comprender cómo será su aterrizaje en el país sudamericano.De todos modos, Castillo recordó que la empresa de Musk "ya ha manifestado previamente su interés en participar más activamente en a la cadena completa de las baterías, donde puede existir un rol adicional de cooperación estratégica con el país".Castillo consideró, en ese contexto, que la llegada de Tesla no significa que Chile de el salto hacia la producción de vehículos eléctricos, ya que el país "difícilmente tiene la escala y condiciones para fomentar una capacidad instalada en la producción de autos eléctricos". Para el experto, el fuerte de Chile estará en la producción de componentes de baterías de litio, un campo desde el que puede fortalecerse "el potencial de coordinación a escala regional latinoamericana"."Es necesario tener presente que las políticas industriales modernas se basan en resolver la coordinación entre distintos agentes del mercado y promover el desarrollo de un ecosistema de innovación. Eso puede ser generado en Chile sin la necesidad de llegar hasta la producción de automóviles eléctricos", ahondó el experto.La llegada de Tesla también despierta interés por el efecto que tendrá en el mercado chileno del litio, principal materia prima de las baterías utilizadas por sus vehículos eléctricos. Meses antes de que se confirmara su instalación en Chile, emisarios de Tesla habían visitado el país para reunirse con representantes del Gobierno chileno así como con miembros de la empresa Albemarle, una de las empresas que explota el litio en el salar de Atacama.La otra compañía que extrae litio de Atacama es SQM, que habría mantenido conversaciones con Tesla entre 2018 y 2020, según consignaron medios chilenos en su momento, aunque no trascendió ningún acuerdo específico.De todos modos, en septiembre de 2023 la propia Tesla anunció que produciría su propio litio en el estado de Nevada, en EEUU, lo que podría resultar en un desafío para las empresas que extraen litio en Chile y ven en la compañía estadounidense un cliente primordial.Para Castillo, la llegada de Tesla al mercado chileno "no debería ser un riesgo" para empresas como SQM o Albemarle, sino una oportunidad dado que Tesla " tiene preocupación de que el abastecimiento de productos a lo largo de la cadena de valor de los autos eléctricos sea responsable y sostenible".La llegada de Tesla a Chile se confirma apenas días después de que el presidente chileno, Gabriel Boric, ratificara en Pekín que la empresa china Yongqing Technology Co. Ltd, perteneciente al Grupo Tsingshan, invertirá 233 millones de dólares para producir cátodos de litio, uno de los componentes principales de las baterías, y la de la firma china BYD, que también producirá cátodos de litio con una inversión de 290 millones de dólares."Dado el contexto de transición energética global, existe un marcado interés por las potenciales mundiales de poder asegurar suministro de algunos minerales que son críticos para este proceso", explicó Castillo, en referencia al creciente interés de empresas chinas y estadounidenses por el litio chileno.Para el experto, Chile debe saber aprovechar este contexto. "Me parece que la clave en este sentido es promover una cooperación estratégica más que la competencia entre bloques", sintetizó.Castillo consideró, en ese sentido, que lo importante para el país sudamericano es "convertirse en un productor confiable, promoviendo reglas claras de inversión y manteniendo buenas relaciones comerciales con los países que tienen como objetivo común la descarbonización".

