https://sputniknews.lat/20231115/venezuela-rechaza-anuncio-de-guyana-sobre-el-inicio-de-produccion-petrolera-en-area-en-disputa-1145752999.html

Venezuela rechaza anuncio de Guyana sobre el inicio de producción petrolera en área en disputa

Venezuela rechaza anuncio de Guyana sobre el inicio de producción petrolera en área en disputa

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela rechazó el anuncio de Guyana sobre el inicio de producción de petróleo por parte de la Plataforma FPSO Prosperity... 15.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-15T17:23+0000

2023-11-15T17:23+0000

2023-11-15T17:23+0000

américa latina

venezuela

guyana

yván gil

exxonmobil

disputa territorial

esequibo

guayana esequiba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0f/1145752822_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e4ab4a90d89440ab0e7c8bdfe76d5223.jpg

"Venezuela manifiesta su categórico rechazo ante el anuncio del Gobierno de Guyana, sobre el inicio de la producción de petróleo por parte de la Plataforma FPSO Prosperity, en el yacimiento Payara, ubicado en un área marítima pendiente por delimitar", señala el comunicado publicado por el canciller, Yván Gil, en la red social X.El 14 de noviembre, la empresa estadounidense ExxonMobil anunció que comenzó a extraer petróleo en el yacimiento Payara, donde prevé producir más 200.000 barriles de crudo diario. Al respecto, Caracas señaló que esta acción constituye una nueva provocación por parte del Gobierno guyanés "al servicio de la ExxonMobil". De igual manera, Venezuela reitera que no reconoce las concesiones otorgadas por Guyana en esa área marítima por delimitar. El Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC). Por su parte, Venezuela resolvió realizar el próximo 3 de diciembre un referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

https://sputniknews.lat/20231115/venezuela-afirma-en-cij-que-no-dara-espalda-a-decision-del-pueblo-en-referendo-de-esequibo-1145746765.html

venezuela

guyana

esequibo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, guyana, yván gil, exxonmobil, disputa territorial, esequibo, guayana esequiba