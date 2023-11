https://sputniknews.lat/20231116/disenan-en-rusia-un-dispositivo-que-reduce-los-costes-de-reciclado-del-plastico-1145771249.html

Diseñan en Rusia un dispositivo que reduce los costes de reciclado del plástico

Los desarrolladores rusos idearon un accesorio especial para la cuchara de las excavadoras que desmenuza los residuos plásticos durante la carga. El... 16.11.2023, Sputnik Mundo

El problema del reciclaje y retirada del plástico es cada vez más grave, ya que el mundo produce unos 400 millones de toneladas de residuos plásticos al año, y su descomposición natural requiere más de 450 años. Por eso, la opción más ecológica para eliminar el problema de los vertederos es la reutilización de las materias primas de desecho.La fabricación de productos a partir de estos residuos tiene lugar en plantas químicas. Sin embargo, algunos vertederos no disponen de máquinas caras para prensar contenedores de plástico de gran tamaño envueltos en una especie de jaula metálica, muy utilizados para almacenar sustancias inflamables y otros productos químicos agresivos. En consecuencia, no todas las industrias pueden utilizar los residuos.Un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Siberia (SFU, por sus siglas en ruso), con sede en Krasnoyarsk, presentó una forma alternativa de procesar los envases de plástico.En lugar de la clásica trituración y prensado, los autores del desarrollo proponen utilizar un accesorio especial en la cuchara del manipulador de la excavadora, que arrugará los depósitos de líquidos sin separarlos del armazón metálico. Esta tecnología no requiere la compra de equipos adicionales, por lo que reducirá a la mitad el coste del transporte del material ya comprimido.El dispositivo fue pensado para resolver el problema de los vertederos de residuos plásticos en los remotos territorios septentrionales y árticos de la región de Krasnoyarsk, pero puede servir para cualquier territorio donde no haya equipos de alta tecnología. El equipo científico pretende ofrecer soluciones a otros problemas relacionados con el reciclado: aprovechamiento de los aceites residuales, tratamiento y uso de las aguas residuales de las centrales eléctricas.

