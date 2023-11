https://sputniknews.lat/20231116/la-autoridad-de-certificacion-critica-planes-del-g7-contra-diamantes-rusos-1145759441.html

La autoridad de certificación critica planes del G7 contra diamantes rusos

La autoridad de certificación critica planes del G7 contra diamantes rusos

Naciones africanas creen que el plan para sancionar las piedras preciosas rusas las convertiría en un daño colateral y les generaría un daño irreparable. 16.11.2023, Sputnik Mundo

Las potencias económicas mundiales continúan buscando la oportunidad de aplicar sanciones a Rusia por la operación militar en Ucrania y la más reciente propuesta está relacionada con los diamantes provenientes de ese país, pero la autoridad de certificación de esas piedras no está de acuerdo.Según un reporte del Financial Times, el presidente entrante del sistema internacional de certificación de diamantes conflictivos, Ahmed bin Sulayem, criticó el plan del grupo de países del G7 —Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos— de rastrear y localizar los diamantes rusos como una forma de sanción internacional.Rusia es el líder en producción de diamantes en lo que respecta a niveles de producción, con cerca del 25% de la extracción mundial, seguido de los países africanos.En sus planes contra las piedras rusas, la Unión Europea ha argumentado que es necesario un sistema de trazabilidad para verificar el origen de un diamante y hacer efectivas las sanciones sobre los diamantes del país eslavo.Sin embargo, el nuevo titular del Proceso de Kimberley, organismo multilateral encargado de sanear el comercio de diamantes, dijo que el rastro y localización de estas joyas provenientes de Rusia podría representar un "daño irreparable" a los productores africanos.La preocupación de parte del sector de diamantes de ese continente es que muchos de sus productores mineros no están preparados para participar en un sistema de trazabilidad y podrían quedar excluidos si se introdujera uno.Una de las propuestas de la que se ha podido saber su contenido es la de Bélgica, en la que Amberes, que es un importante centro de comercio mundial de diamantes, se convertiría en un ‘guardián’ para verificar las piedras preciosas de origen no ruso que entran en los países del G7.Sin embargo, los países africanos temen convertirse en un daño colateral, ya que Amberes se aprovecharía de sus diamantes. Los ministros de los países africanos productores de estas piedras también se han quejado de que se les ha excluido de los debates del G7.A mediados de octubre, la Asociación Africana de Productores de Diamantes (ADPA) atacó el proceso por no consultar a la población del continente y afirmó que algunos de los planes perjudicarían a sus miembros y a los mineros artesanales.

