https://sputniknews.lat/20231116/la-fiscalia-de-guatemala-anuncia-que-buscara-quitar-inmunidad-a-presidente-electo-arevalo-1145784687.html

La Fiscalía de Guatemala anuncia que buscará quitar inmunidad a presidente electo Arévalo

La Fiscalía de Guatemala anuncia que buscará quitar inmunidad a presidente electo Arévalo

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Ministerio Público de Guatemala (MP) anunció este 16 de noviembre que solicitará el retiro de la inmunidad al presidente electo... 16.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-16T21:07+0000

2023-11-16T21:07+0000

2023-11-16T21:07+0000

américa latina

bernardo arévalo

política

guatemala

movimiento semilla

fiscalía de guatemala

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/10/1145785237_0:1:2048:1153_1920x0_80_0_0_22f1a342dc10891289c772804090ad78.jpg

"Hay una línea del tiempo en que la universidad se había convertido en un botín político", dijo el titular de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez, al informar de las causas de varios arrestos y allanamientos ejecutados esta mañana. El fiscal especializado no dio detalles de la vinculación directa de Arévalo en las protestas estudiantiles, pero respondiendo preguntas de los periodistas presentó un fragmento de video donde, dijo, se aprecia a Herrera el 4 de agosto del año pasado en el plantel universitario tras una conferencia de prensa. El funcionario llamó la atención sobre el hecho de que la ocupación de la universidad, iniciada en mayo de 2022, fuera finalizada por los estudiantes el 9 de junio pasado, a solo 16 días de las elecciones generales del día 25 de ese mes. El fiscal Sánchez afirmó que videos obtenidos durante la investigación del caso confirman la participación directa de partidos políticos, entre ellos el Movimiento Semilla —que llevó al triunfo electoral a Arévalo—, VOS y WINAQ, en los que acusa como delitos contra la Universidad San Carlos, el mayor recinto académico de Guatemala y el único público. En su primera reacción contra los arrestos y allanamientos de hoy, el mandatario electo, quien tomará las riendas del ejecutivo del país centroamericano en enero, aseguró que "las acciones del MP contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables". La parte acusatoria dio el 15 de noviembre un plazo perentorio al Tribunal Supremo Electoral para que le entregue este jueves 16 la documentación sobre la inscripción de Arévalo como candidato a diputado del Movimiento Semilla para la actual legislatura, aunque no ha hecho pública las razones de la solicitud. La Fiscalía buscó desde julio pasado despojar de su registro legal al Movimiento Semilla, un hecho denunciado por el partido afectado y distintos actores sociales como otra maniobra para anular la voluntad popular expresada en las urnas. No obstante, los resultados electorales fueron finalmente oficializados por el Tribunal Electoral a inicios de noviembre. Arévalo, quien denunció intentos golpistas desde el MP y lo que denuncia como "pacto de corruptos", ganó la segunda ronda electoral del 20 de agosto pasado con más del 60% de los votos, y tomará posesión el 14 de enero próximo.

https://sputniknews.lat/20231103/tribunal-electoral-de-guatemala-confirma-la-suspension-del-partido-del-presidente-electo-1145362925.html

guatemala

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bernardo arévalo, política, guatemala, movimiento semilla, fiscalía de guatemala, centroamérica